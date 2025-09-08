EC向け積立決済SaaS『Respo（リスポ）』を提供する株式会社リスポへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）は、Shinhan Venture Investment Co.,Ltd.（以下、新韓ベンチャー投資）と共同で運営する「新韓-GBフューチャーフロー投資事業有限責任組合」（以下、SHGB）を通じて、EC向け積立決済SaaS『Respo（リスポ）』を提供する株式会社リスポ（本社：東京都港区 / 以下、リスポ）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

『Respo』は、企業側のECサイトに”積立決済機能”を組み込みできる決済SaaSです。消費者が事前に資金を積み立てて計画的に商品を購入する「Save Now, Buy Later（SNBL）」という、負債を伴わない新しい購入モデルを実現しています。EC市場の競争激化により新規顧客の獲得コストが高まる中、『Respo』は顧客ロイヤリティの向上やLTV（顧客生涯価値）の最大化に貢献し、これまで高価格を理由に購入を断念していたユーザー層への新たなアプローチを可能にすることで、事業者の売上向上に繋がることが期待されています。すでに家電や家具などの高額商品を扱うEC事業者を中心に導入が進んでおり、今後はさらに多様な業界への展開を目指しています。

グローバル・ブレインは、新たな選択肢としてグローバルで広がりつつある積立決済「SNBL」の可能性と、リスポが持つ事業構想・推進力を評価するとともに、日本独自の「推し活」文化にも通じるような計画的な消費スタイルとの高い親和性に期待し出資を決定いたしました。本出資を通じて、リスポの事業成長に貢献できるよう、支援を行ってまいります。

■リスポについて

会社名 株式会社リスポ

所在地 東京都港区南麻布5-15-20

代表者 黍田 龍平

設立日 2021年5月

事業内容 EC向け積立決済SaaSを提供

URL http://respo.io/

■SHGBについて

登記上の名称 新韓-GBフューチャーフロー投資事業有限責任組合

投資対象 日本スタートアップ（シードステージ）、日本への進出を計画する韓国スタートアップ

無限責任組合員 Shinhan Venture Investment Co.,Ltd.およびグローバル・ブレイン株式会社

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com