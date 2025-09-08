【PARCELLE JEWELRY 梅田店】祝 阪神タイガース 優勝記念セール開催中

9月14日(日)まで。タイガース優勝セールで全商品15％OFF

阪神タイガース、おめでとうございます！



阪神梅田本店2階のパーセル ジュエリー梅田店では、9月8日(月)より14日(日)まで「祝 阪神ターガース優勝記念セール」を開催しております。会期中は、ジュエリーやルースの現品はもちろん、オーダー品などすべてのアイテムが15％OFFとなります！お支払い方法は、クレジットカード、現金、電子決済のいずれも承ります。通常は一切セールを行わないパーセル ジュエリー、この機会をお見逃しなく。

なお、混雑が予想されるため、ご予約のお客様を優先でご案内しております。ご予約がない場合でもご来店いただけますが、お待ちいただく場合やお取り置きが難しい場合もございます。ご予約は店頭スタッフまで、またはお電話（06-6345-1089（直通））にてお問い合わせください。

期間中は朝9時30分開店となります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。



※営業日、営業時間に変更が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。

パーセル ジュエリー梅田店、9月の新作とイベント情報

東京・恵比寿発のジュエリーブランド、「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」は、大阪・梅田の直営店舗「パーセル ジュエリー梅田店」にて、阪神タイガースの優勝を祝う熱気に包まれる9月、多彩な新作ジュエリーとイベントをご用意いたします。

繊細なクラフトワークと天然石の個性を生かした一点もののジュエリーを中心に、季節を彩る新作のご紹介や、ご好評のジュエリーイベント「成澤 DAYS」「Trunk Show」「Caravan」「Stone marche」を通じて、心に寄り添うジュエリーとの出会いをお届けいたします。

今月も、パーセル ジュエリー梅田店へぜひお越しください。お待ちしております。



※天然石やダイヤモンドの配置・種類は一点ごとに異なります。掲載画像は商品の一例です。

NEW ARRIVALS

パーセル ジュエリー梅田店(阪神梅田本店 2階 アクセサリー売場)■Sapphire Jewelry ― September Birthstone

四大宝石のひとつとして世界中で愛されてきたサファイア。一般的にはブルーがよく知られていますが、実はピンク、イエロー、オレンジ、パープル、グリーン、ヴァイオレットなど、多彩な色合いを持つ宝石です。

パーセル ジュエリーでは、色とりどりのサファイアを用いた多彩なデザインのジュエリーをご用意しております。センターストーンを引き立てる「ポンポネ」や「ココン」、カラフルなサファイアを連ねた「ミルシェノン」や「レール留めミルゴシック」、そして人気の高い「シュシュ」にも、サファイアをふんだんにあしらいました。

さらに、蓮の花を思わせる淡く美しいパパラチアカラーサファイアを用いたジュエリーも登場。多彩な個性をもつサファイアの世界を、ぜひ店頭にてご覧ください。

色もデザインも多彩なサファイアジュエリーミルシェノン：税込84,700円よりミルゴシック：税込138,600円よりシュシュ：税込158,400円より■Petites Fleurs ― 彩り豊かに咲く小花の物語

パーセル ジュエリーの人気シリーズ「Petites Fleurs（プティフルール）」が梅田店に登場いたします。

フランス語で「小さな花」を意味するその名の通り、アサガオやスイレン、リンドウ、キンモクセイ、コスモスなど、季節を彩る花々をモチーフにデザインしました。同じ花でも咲く色や背景によって異なる表情を、多彩な宝石で表現しています。

一点一点すべて配色が異なるため、まさに世界でひとつの仕立て。リングのほか、胸元を華やかにするペンダントや耳元を彩るピアスもラインナップ。ピアスは片耳販売も可能で、左右異なるカラーを楽しんだり、セカンドピアスとして加えるなど自由な組み合わせをお楽しみいただけます。

小さな花々が織りなす豊かな彩りの中から、あなただけの一輪をぜひ店頭で見つけてください。

JEWELRY EVENTS

プティフルール：税込41,800円より（Pt950/K10YG・天然石）

9月のパーセル ジュエリー梅田店では、ジュエリーの奥行きと魅力を体感いただける4つのイベントをご用意いたしました。

秘蔵のジュエリーやルースが見られる「成澤DAYS」、常設前のプロトタイプや新作に出会える「Trunk Show」、そして代表やデザイナーが店頭に立ち、お客様とともにジュエリーを仕立てる「Caravan」季節ごとの宝石が並ぶ「Stone marche」、。

それぞれ異なる切り口から、ジュエリーの世界を存分にご堪能いただけます。豊かなひとときをお楽しみください。

※各イベントは混雑時、お待ちいただく場合がございます。ご予約をおすすめしております。店頭でスタッフに、またはお電話（06-6345-1089（直通））にてお気軽にご連絡ください。



※営業日・営業時間は、高島屋大阪店のスケジュールに準じて変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

■成澤 DAYS ― Munsteiner the Art

「Munsteiner（ムンシュタイナー）」は、宝石という枠を超えて“アート”と呼ばれる存在です。独創的なカット技術で世界的に知られ、芸術としても高い評価を受けています。

前回、梅田店でも大変ご好評をいただき、完売してしまった「MUNSTEINER」。ドイツの伝説的なカッター一族「ムンシュタイナー家」の作品は、特にベルント・ムンシュタイナー（Bernd Munsteiner, 1943-2023）とトム・ムンシュタイナー（Tom Munsteiner, 1963-2020）の名で高く評価され、生前に遺されたピースは今や非常に貴重な存在です。新たに生み出されることのない彼らの作品は市場に出回ることも少なく、その価値は高まり続けています。

今回、PARCELLE JEWELRYの創業者でありデザイナーの成澤（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が手にできたのはわずか38ピース。少ないカット面でも裏が透けないのは、それぞれの石の屈折率に合わせた緻密な計算によるもの。見る角度によって表情が変化し、鏡のような不思議な反射を生み出します。亡きベルントとトムの共作「ジェネレーション」も3ピースだけご用意できました。この作品をお目にかけられるのは、非常に稀な機会となります。

前回のご紹介時には、その場にいた全員が包装を開けた瞬間に魅了され、アートピースとして手元に迎えられたお客様もいらっしゃいました。もちろんジュエリーに仕立てることも可能ですが、作品としてそのままコレクションいただく選択もまた特別な価値があります。

今回も成澤（@taisuke_parcelle）が直接店頭に立ち、ムンシュタイナーをはじめとする貴重なルースの数々をご紹介いたします。また、ルースだけでなく、宝石やジュエリーのこと、デザインや仕立てについてなど、ジュエリーに関することなら何でもご相談ください。

【成澤 DAYS 開催日程】

・前期：9月12日(金)・13日(土)・14日(日)

・後期：9月24日(水)・25日(木)・26日(金)

※ご優待イベントと重なるため混雑が予想されます。ご来店はご予約を推奨いたします。店頭またはお電話（06-6345-1089（直通））にてお問い合わせください。

■Trunk Show ― 9月8日(月)・9日(火)

新作や限定のジュエリーと出会える、月に一度の特別なイベント「Trunk Show（トランクショー）」。その日だけしかご覧いただけない一点物や新作が並び、その月で最も多くのコレクションをご覧いただける2日間となっております。

今月は、幼い頃に母のジュエリーボックスを覗いたときに感じた、ときめきや憧れ――。そんな記憶を呼び起こすようなクラシカルで華やかなピアスが、梅田店のトランクショーに並びます。

色とりどりのカラーストーンやパールを使った11種類のデザインをご紹介。ラウンドやオーバルなどのシェイプに、2mmから3.5mmまで豊富なサイズを揃えました。

石枠には細やかな細工を施し、まるでキャンディのような愛らしさを表現。カボションカットやローズカットを取り入れた一品は、クラシカルな表情をいっそう引き立てます。片耳での販売のため、あえて左右を違うデザインで揃えるなど、自由なコーディネートをお楽しみいただけます。

また、パールをあしらったタイプは、上品さの中に華やかさを添える大人の女性にぴったりの仕上がり。カラーストーンや地金のラインを添えた繊細なデザインから、存在感ある8mmパールをフックで軽やかに仕立てたものまで幅広くご用意しています。さらに、シンプルな2段腰のピアスも登場。4本爪と6本爪の2種類があり、爪の数による繊細な違いを楽しめるのも魅力です。

秋を前に装いが深い色合いに移りゆくこの季節、顔周りを明るく彩るピアスは欠かせない存在。どうぞ店頭にて、ご覧ください。

■Caravan ― 9月23日(火・祝日)限り

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーならではのスペシャルイベント。創業者兼デザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）、代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、バイヤー兼デザイナーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）らブランドを支えるメンバーが店頭でお客様をお迎えいたします。

オーダーやリフォーム、修理まで、ジュエリーに関するあらゆるご相談を承ります。初めてのオーダーでもご安心ください。お好みの宝石を一緒に選びながら、経験豊富なスタッフが最適なデザインをご提案いたします。

今月のおすすめルースは「サファイア」「珊瑚」「カメオ」。サファイアはブルーをはじめ、ピンク、イエロー、グリーンなど多彩な表情を揃えました。硬度・耐久性に優れ、日常にも寄り添う宝石です。珊瑚は、高知県沖で採れる血赤珊瑚や、サルデーニャ島産の桃色珊瑚など、深い艶を持つ上質なものを厳選。カメオは、イタリア・トーレ・デル・グレコの職人が手彫りした一点物で、花や動物、王冠といったクラシカルなモチーフを小さなプレートに彫り込んでいます。

その他にも多彩なルースをご用意し、お客様だけの特別な一石に出会える一日。この日限りの「Caravan」で、ジュエリーを“仕立てる”歓びをぜひご体験ください。

宮本陽子(左)と品田琴恵(右)■Stone marche ― 9月27日(土)・28日(日)

宝石を主役に据えたイベント「Stone marche（ストーンマルシェ）」を、パーセル ジュエリー梅田店にて開催いたします。

会場には、季節感あふれるルースをはじめ、店頭ではめったに見られない希少石まで100石以上がずらり。しかもイベント期間だけの特別価格（通常価格の半額以下）でご紹介いたします。お選びいただいた宝石は、リング・ペンダント・ピアスなどご希望のデザインに仕立てることが可能。ルースのままお求めいただくこともでき、コレクションや贈り物としても人気です。仕立てやコーディネートはスタッフが丁寧にサポートいたします。

今月の注目は誕生石サファイア。王道のブルーに加え、ピンク、グリーン、透明感あるニュアンスカラーまで多彩な表情が揃いました。さらに、角度によって色が変化するアンダリュサイトや、月光のようなシラーを纏うレインボームーンストーンも登場。シェイプもペアやハート、ラウンドなど豊富にご用意しております。

優勝の熱気に包まれる阪神梅田で、自分だけの一石と出会う体験をどうぞお楽しみください。

パーセル ジュエリー梅田店

ピンクサファイアアンダリュサイト

阪神梅田本店2階でのフロア売上トップを記録し続けているパーセル ジュエリー梅田店。広々としたスペースに、東京・恵比寿本店の雰囲気と空気感を再現しております。パーセル ジュエリーならではの、自由でいながらクラシックなコレクションを揃えてお待ちしております。

◯ 店長：門田（@junna_parcelle(https://www.instagram.com/junna_parcelle/)）

◯ 店舗：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店 2階 アクセサリー売場

◯ 電話：06-6345-1089（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_hanshin/

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

