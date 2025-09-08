天龍ラーメン、世界アルツハイマーデーの9月21日に特別企画「注文をまちがえる料理店」を開催

天龍ラーメン

福岡の県道68号線、ラーメン通からは「ドラゴンロード」と呼ばれる程"龍"という名の付く店が点在していることで有名です。その筆頭「天龍ラーメン」（所在地：福岡県糟屋郡志免町）は、2025年9月21日（日）に特別イベント「注文をまちがえる料理店」を開催いたします。本イベントでは、認知症の方々がスタッフとして接客に参加し、お客様にユニークな“まちがい”を楽しんでいただく取り組みです。

濃厚豚骨が有名なドラゴンロードの雄

世界アルツハイマーデーの9/21を「ま、いっかの日」に

「注文をまちがえる料理店」は、認知症の方と社会をつなぐ新しい試みとして全国で注目を集めています。今回、天龍ラーメンではラーメン文化を通じて地域に笑顔を広げるため、この取り組みを導入いたしました。

当日は、注文した料理が必ずしも正しく届くとは限りません。しかし、まちがいも含めて温かく受け入れることで、参加者同士が自然に笑顔になり、やさしい空気が流れます。

ラーメンを味わうだけでなく、社会の多様性を体験できる場として、多くの方にお越しいただければ幸いです。

開催概要

イベント名：「注文をまちがえる料理店 in 天龍ラーメン」

日時：2025年9月21日（日） 11:00～13:30

会場：天龍ラーメン（福岡県糟屋郡志免町南里1-3-31）

内容：認知症の方々が接客を担当し、来店者にラーメンを提供

料金：通常メニュー料金

会社概要

店舗名：天龍ラーメン

所在地：福岡県糟屋郡志免町南里1-3-31

代表者：森崎龍之介

創業：1973年

事業内容：ラーメン店の運営

本件に関するお問い合わせ

天龍ラーメン 代表：森崎龍之介

TEL：090-5383-3777