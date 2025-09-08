「13歳のハローワーク公式サイト（13hw）」から2025年８月（月間）の人気職業ランキングを発表！
株式会社幻冬舎(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹)と株式会社トップアスリート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松尾 和祥）が運営する「13歳のハローワーク公式サイト」（https://www.13hw.com）にて2025年８月の人気職業ランキングを発表いたしました。この職業ランキングは、サイトに掲載中の1,036職種をアクセスユーザ数、ページビュー数などからポイント化して算出、100位までを発表しています。
2025年８月の人気職業ランキングTOP20は以下の通りです。
1位 プロスポーツ選手
2位 イラストレーター
3位 医師
4位 漫画家
5位 看護師
6位 保育士
7位 公務員[一般行政職]
8位 薬剤師
9位 臨床心理士
10位 外交官
11位 中学校・高校教師
12位 パティシエ
13位 美容師
14位 声優
15位 警察官
16位 アナウンサー
17位 建築家
18位 歌手
19位 理学療法士
20位 司書
【ランクイン・ランクアウト】
20位外からランクイン、または20位からランクアウトした職業は・・・
ランクイン ： 臨床心理士、外交官、声優、アナウンサー、建築家、理学療法士、司書
ランクアウト： トリマー、税理士、エンジニア、ブリーダー、気象予報士、公認会計士、和菓子職人
【順位変動】
順位の変動が激しかったものTOP3は・・・
順位を上げたもの： ＤＴＰオペレーター、タッチセラピスト、操演（そうえん）
順位を下げたもの： ライフセーバー、メイクアップインストラクター、レッスンプロ
13歳のハローワーク公式サイトでは、毎月100位までを発表しています。
→ こちらからご覧いただけます。
https://www.13hw.com/jobapps/ranking.html
●サイトについて
村上龍氏のベストセラー書籍『13歳のハローワーク』の公式サイト。書籍収録の職業紹介をはじめ、働く大人への質問コーナー、著名人・働くプロへのインタビュー、特集記事などがあり、また子どもたちの将来につながるイベント、ワークショップを開催しています。コンセプトは「中高生のための・・・未来のヒントに出会う場所」。
サイト名：13歳のハローワーク公式サイト
サイトURL：https://www.13hw.com/
企画・運営：株式会社幻冬舎・株式会社トップアスリート
＜お問い合わせ先＞
13歳のハローワーク公式サイト編集部（株式会社トップアスリート内）
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町11-9 桜ケ丘セントラルハイツ102
info@13hw.com 03-6416-4547