株式会社幻冬舎(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹)と株式会社トップアスリート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松尾 和祥）が運営する「13歳のハローワーク公式サイト」（https://www.13hw.com）にて2025年８月の人気職業ランキングを発表いたしました。この職業ランキングは、サイトに掲載中の1,036職種をアクセスユーザ数、ページビュー数などからポイント化して算出、100位までを発表しています。




2025年８月の人気職業ランキングTOP20は以下の通りです。



1位　プロスポーツ選手


2位　イラストレーター


3位　医師


4位　漫画家


5位　看護師



6位　保育士


7位　公務員[一般行政職]


8位　薬剤師


9位　臨床心理士


10位　外交官



11位　中学校・高校教師


12位　パティシエ


13位　美容師


14位　声優


15位　警察官



16位　アナウンサー


17位　建築家


18位　歌手


19位　理学療法士


20位　司書




【ランクイン・ランクアウト】


20位外からランクイン、または20位からランクアウトした職業は・・・


ランクイン　： 臨床心理士、外交官、声優、アナウンサー、建築家、理学療法士、司書


ランクアウト： トリマー、税理士、エンジニア、ブリーダー、気象予報士、公認会計士、和菓子職人




【順位変動】


順位の変動が激しかったものTOP3は・・・


順位を上げたもの： ＤＴＰオペレーター、タッチセラピスト、操演（そうえん）


順位を下げたもの： ライフセーバー、メイクアップインストラクター、レッスンプロ




13歳のハローワーク公式サイトでは、毎月100位までを発表しています。


→ こちらからご覧いただけます。
https://www.13hw.com/jobapps/ranking.html





●サイトについて
村上龍氏のベストセラー書籍『13歳のハローワーク』の公式サイト。書籍収録の職業紹介をはじめ、働く大人への質問コーナー、著名人・働くプロへのインタビュー、特集記事などがあり、また子どもたちの将来につながるイベント、ワークショップを開催しています。コンセプトは「中高生のための・・・未来のヒントに出会う場所」。



サイト名：13歳のハローワーク公式サイト


サイトURL：https://www.13hw.com/


企画・運営：株式会社幻冬舎・株式会社トップアスリート



