「スマスロ 東京リベンジャーズ」グッズ販売開始のお知らせ

株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスは、2025年9月8日(月)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「スマスロ 東京リベンジャーズ」グッズの販売を開始いたしました。




■スマスロ 東京リベンジャーズ　マルチマット




「スマスロ 東京リベンジャーズ」のマルチマットが登場！


実機下パネル絵のマットを是非デスク周りでご使用ください♪



販売価格：3,980円（税込）





■スマスロ 東京リベンジャーズ　リベスロ7図柄アクリルキーホルダー（ランダム7種）


■スマスロ 東京リベンジャーズ　リベスロ7図柄アクリルキーホルダー（コンプセット）



「スマスロ 東京リベンジャーズ」の7図柄アクリルキーホルダーが登場！


キャラクター別のオリジナル7図柄デザインです！


※全7種となります。


※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。


※コンプセットには特典ステッカーシートが付きます



販売価格：1,100円（税込）


コンプセット：7,700円（税込）






■スマスロ 東京リベンジャーズ　木製お守り（佐野万次郎）







■スマスロ 東京リベンジャーズ　木製お守り（龍宮寺堅）







■スマスロ 東京リベンジャーズ　木製お守り（花垣武道）







■スマスロ 東京リベンジャーズ　木製お守り（三ツ谷隆）







■スマスロ 東京リベンジャーズ　木製お守り（場地圭介）







■スマスロ 東京リベンジャーズ　木製お守り（松野千冬）







「スマスロ 東京リベンジャーズ」の木製お守りが登場。


バイクに乗った東京卍會のミニキャラデザインが可愛い！


ご利益あるかも…!?



販売価格：各1,100円（税込）　



■スマスロ 東京リベンジャーズ　ミニキャラ集合Tシャツ



「スマスロ 東京リベンジャーズ」のミニキャラ集合Tシャツが登場！


バイクに乗った可愛らしいミニキャラが集合した前面プリントのTシャツです！



販売価格：5,500円（税込）






■スマスロ 東京リベンジャーズ　ロングスリーブTシャツ











「スマスロ 東京リベンジャーズ」のロングスリーブTシャツが登場。


黒ボディに赤文字のシンプルなデザインながら袖にもこだわりを込めて仕上げました！


運命を殴り変えろ!!



販売価格：6,600円（税込）




■スマスロ 東京リベンジャーズ　アクリルカード（無敵のマイキー）



「スマスロ 東京リベンジャーズ」のアクリルカードが登場！


表面に無敵のマイキー、裏面には力強い「天上天下唯我独尊」をデザインしました！


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：1,100円（税込）






■スマスロ 東京リベンジャーズ　アクリルカード（場地と千冬）



「スマスロ 東京リベンジャーズ」のアクリルカードが登場！


場地と千冬の名シーンをアクリルカードにしました！


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：1,100円（税込）





■スマスロ 東京リベンジャーズ　コミック演出アクリルドミノキーホルダー（ランダム10種）


■スマスロ 東京リベンジャーズ　コミック演出アクリルドミノキーホルダー（コンプセット）











「スマスロ 東京リベンジャーズ」のコミック演出アクリルドミノキーホルダーが登場！


東京リベンジャーズの名シーンを立体感のあるアクリルドミノキーホルダーにしました！


※全10種となります。


※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。


※コンプセットのみ特典ステッカーシート付き



販売価格：1,100円（税込）


コンプセット：11,000円（税込）



■スマスロ 東京リベンジャーズ　卍PUSHアクリルキーホルダー



「スマスロ 東京リベンジャーズ」のアクリルキーホルダーが登場！


リベスロオリジナルの卍PUSHデザインです！



販売価格：1,100円（税込）





■スマスロ 東京リベンジャーズ　リベスロトレーディングホログラム缶バッジ（ランダム10種）


■スマスロ 東京リベンジャーズ　リベスロトレーディングホログラム缶バッジ（コンプセット）



「スマスロ 東京リベンジャーズ」のトレーディングホログラム缶バッジが登場！


描きおろしイラストを使用したキラキラ光る缶バッジです!!


※全10種(内シークレット１種)になります。


※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。


※コンプセットのみ特典ステッカーシート付き



販売価格：550円（税込）


コンプセット：5,500円（税込）







詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。




■サミー商店オンライン紹介




　サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。

▼ホームページ：https://www.sammy-shop.com/
▼公式X ：https://x.com/sammyshoponline




