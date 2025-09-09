牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：宮崎悌二 以下、牛乳石鹸）は、ポータブル洗髪デバイスセット「SUSUGU（ススグ）」の一般販売を、2025年9月22日（月）より牛乳石鹸オンラインショップにて開始いたします。





SUSUGUは、いつでも、どこでもここちよい清潔を届けるため開発した、新しい洗髪体験を提供するデバイスセット（ミストブラシ、ミストシャンプーの２アイテム）です。けがや病気によって、入浴が困難な方や介護が必要な方はもちろん、入院や災害時など、幅広い場面での活用を想定しています。

【SUSUGU公式WEBサイト】 https://susugu.jp/

ご購入や詳しい商品情報についてご案内しています。

■ポータブル洗髪デバイスセット「SUSUGU（ススグ）」＿販売価格23,870円（税込）

ススグ ミストブラシ

ブラシ部のノズルからミストを噴射。

ブラシでとくことで、髪の毛をかき分け、地肌に直接水をあてることができます。

使用後はブラシを取り外し丸洗いできるので衛生的です。

タンクには約90mLの給水ができます。

充電：USB Type-C

本体：W７３×D８８×H250ｍｍ

重量：310ｇ

＊単品での販売はございません。









ススグ ミストシャンプー

牛乳石鹸が長年培ってきた洗浄技術のつまった、泡立たないミストシャンプー。

頭皮全体に吹き付けることで皮脂や汚れを浮かすことができます。

浮かび上がった皮脂汚れは水となじみやすい形になり、少量の水でも洗い流すことができます。

容量：200mL（洗髪回数 約50～60回分）

＊単品販売価格 1,870円（税込）









＜商品に関するお問い合わせ＞

牛乳石鹸共進社株式会社 お客様相談室 06-6939-2080

＊受付時間 9時―17時 土日祝、弊社休業日を除く

参考内容＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■SUSUGU紹介動画

URL：https://youtu.be/ygL3MNA9bA4

SUSUGUの使い方や特徴を動画にて紹介し、新しい清潔習慣の便利さ、心地よさをお伝えしています。



SUSUGU紹介動画イメージ



■SUSUGUは、YUAGARI project（ユアガリ プロジェクト）から誕生

YUAGARI projectとは、人生100年時代を視野に入れて活動する牛乳石鹸が「自由自在に、オフろう。」をテーマに掲げ、これまでお風呂場の中でしか実現できなかった清潔の価値やほっこり感を、お風呂場以外でも実現する挑戦です。

牛乳石鹸は、今後も「新しい清潔のカタチを共に生みだす YUAGARI project」の第一弾プロダクトであるSUSUGUを通じて、人々の暮らしをより快適で心地よいものにしてまいります。



YUAGRI projectロゴ

