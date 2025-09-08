セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『S&V業界別「成功事例」人事セミナー 不動産業界の人事制度改革 ― なぜ管理職を減らして業績が上がったのか？』セミナーを2025年9月24日（水）18:10～19:00に開催することをお知らせいたします。

概要

「優秀な営業、無理に課長にしていませんか？」

不動産業界における経営課題は、属人化した営業力への依存、高い離職率、そして持続的な企業価値の確保です。

特に優秀な営業社員を無理に管理職へ昇格させることで成果が落ち、組織全体の生産性が低下するケースも少なくありません。



「管理職は20人に1人で十分」

意外に思われるかもしれませんが、実は不動産業界における管理職の適正割合はわずか5％。

名ばかりではない管理職の適正割合を保つことで、現場営業力を確実に高めながら、組織力を維持、向上させることができるんのです。



「JDと掛け算KPIで属人依存から脱却」

本セミナーでは、職務記述書（JD）に基づく責任の明確化と、売上だけに依存しない「掛け算KPI」の導入を通じて、属人依存から組織成果への転換を図る方法を解説します。

「管理職は20人に1人で十分」「優秀なプレイヤーはプレイヤーのまま厚遇する」といった逆説的な視点をどのように人事の仕組みに落とし込んでいくのか。

その答えがこのセミナーにあります。



人的資本経営の観点からも、投資家や顧客から信頼される組織へ進化するための実践的アプローチを学んでいただけます。

プログラム

1. イントロダクション「不動産業界における人事制度改革の本質」

・激しくなり続ける業界環境

・業界特有の「営業モデル」は人事に依存

・「優秀な営業を無理に課長にしていませんか？」



2. 経営課題と人事課題の整理

・営業依存によるリスク（成果再現性の欠如、顧客クレーム、ブランド毀損）

・不明確な責任範囲と売上偏重、そして人材流出

・業界あるある失敗例



3. 成功する改革のアプローチ

・仕組みで組織を強くするために

・「売上 × 顧客満足 × チーム貢献」

・優秀社員と管理職の再定義



4. 成功事例紹介「管理職を減らすと業績は上がる」

・改革前：管理職40％／離職率20％／顧客クレーム

・JD設計、KPI掛け算化、管理職スリム化、スペシャリスト職新設

・一人あたり売上30％アップ／離職率10％以下／顧客満足度向上



5. 御社で始めるために

・優秀なプレイヤーはプレイヤーのまま

・管理職は20人に1人で十分

・JDと掛け算KPIで属人依存から脱却



※プログラム内容は一部変更となる場合があります。

開催概要

開催日程： 2025年9月24日（水）18:10～19:00

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

登壇者

平康 慶浩

セレクションアンドバリエーション株式会社 代表取締役社長。

1969年 大阪生まれ。アクセンチュア、アーサーアンダーセン、日本総合研究所を経て、より多くの企業の成長を支援するために人事コンサルティングファーム、セレクションアンドバリエーションを立ち上げる。

大手コンサルティングファームのように月額1000万円以上で3カ月～6か月でプロジェクトを進める短期的コンサルティングでは、中堅・中小企業の人事変革に適さないことを痛感。また一方でフリーランスのように、個人の専門性のみに頼ったコンサルティングだと、時代の変化や新しい取り組みに対応しきれないことも実感。そのため、「複数コンサルタントによるチーム体制でのプロジェクト推進」「人事スケジュールにあわせた長期的支援」「組織的ナレッジ蓄積による確実な品質保証」などを基本として多くの企業の人事変革を支援してきた。

財務分析から始める人事変革プロジェクトでは、エンゲージメント調査やマネジメントサーベイなど、具体的な根拠（エビデンス）をもとに、納得性と合理性のある対応策を進めている。 同時に、オーナー経営者の思いと現場の声との橋渡しを行いながら、理屈だけではない、実践的運用を支援し続けている。

グロービス経営大学院 客員准教授

特定非営利活動法人 人事コンサルタント協会 理事

ファイズホールディングス株式会社（東証スタンダード上場）独立社外取締役(2016年～2023年）

