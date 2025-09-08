大人気メイクアップアーティスト・イガリシノブの「メ育」入門書『小学生のメイク本』が4刷重版決定！大好評にお応えして重版記念企画特別に2025年秋の最新「小学生メイク」を発表！

株式会社講談社

■春休み・GW・夏休み…は、小学生がメイクを始める季節。だからこそ、親子で学ぶ「メイクの教科書」が支持されています！

昨年12月20日に株式会社講談社より発売した『わたしもまわりも笑顔になる 小学生のメイク本』（イガリシノブ：著）が好調につき、4刷重版が決定しました！重版を記念して2025年秋バージョンの新作「小学生メイク」を1点発表します！

小学生の誕生日プレゼントに欲しいものはコスメ！という時代。皮膚科医・プロのヘアメイク・ネイリストが監修した小学生向けのメイク本が、新しい常識・マナーのひとつとして受け入れられ売上好調です！ 発売たちまちAmazon人気ギフトランキング1位（本／メイクアップ2024/12/112 および 本／常識・マナー2024/12/189）を獲得したばかりでなく、小学生の長期休みの度に順調に売り上げを伸ばしています。特徴的なのは意外にもネット書店より圧倒的にリアル書店の店頭で売れていること。親子で本の中身をチェックした上で、内容に納得してお買い上げいただいている様子が伺えます。

■「あさイチ」「「情熱大陸」にも出演、ヘアメイク・イガリシノブさんがママ目線&プロ目線で「未熟な肌を守るメイク」を考えました！

イガリシノブさんはメイクアップアーティストであり2人の娘のママ。自身の子どもや周囲のママたちから、小学生の子どもたちがメイクに興味を持ち、SNSや動画からメイクに挑戦する様子に気づいてきました。メイクの楽しさと創造性を知る立場から、子どもたちのメイクを理由もなくタブー視するのではなく、してみたいという心を伸ばすための基本ルールを解説したいと考えました。「してはダメ」と好奇心に蓋をすることで逆に独学の間違った知識に手を染めるきっかけを作ってしまわないように。正しい知識とメイクアップというアートの楽しさを教えたいと考えています。

メイクと上手な距離感で付き合っていける大人になれるように。チャレンジする気持ちを大事にしながら、自分のかわいいを自分で決められる大人になれるように。親子でメイク教育（メ育）に取り組むきっかけにしてみてはいかがでしょうか？

■2025年秋の新作「小学生メイク」を発表予定！

4刷重版を記念して、イガリシノブが小学生のための新作メイクを新たに発表します。

詳細はミモレとイガリシノブさんのインスタグラムでお知らせしますので是非チェックしてください！

■ヘア&メイクアップアーティストのイガリシノブがメイクに挑戦する小学生を親御さん目線で応援！

・小学生がメイクって……いいの？

・肌あれ、トラブルは大丈夫？

・どこまでOKしていいもの？

…….とお困りのお母さん、お父さんをサポート！ 子どものやる気は否定せず、うまく見守る方法を考えました。

・自信がついてチャレンジしたくなる

・自分と違う人の良いところを見つける

……といった、メイクの魔法は自分にもまわりにもいいことがいっぱい！ メイクで一番大切な「落とし方」「スキンケア」は皮膚科医・エステティシャンが監修。小学生に大流行中のネイルチップ。爪を傷めない楽しみ方はネイリストがサポート。

イガリシノブさんご本人コメント

ついに小学生のメイク本が4刷重版になりました！

本を出してよかったな～と思うのは、

リアルに子どもたちにメイクレッスンさせてもらう機会が増えたこと。

でも、もっともっとみんなに教えなきゃって思います。

今の小学生・中学生たちってほんとに可愛い。「やってみたい」という前向きな姿が可愛いんです。

そんな子どもたちにもっと関わりたいと思ってるし

みんなの心の役に立ちたいです！

【著者紹介】

イガリシノブ

BEAUTRIUM所属。雑誌・広告などの媒体で、多くの女優・モデル・アーティストから信頼を寄せられるメイクアップアーティストであり、自身が提案するメイクが次から次へとブームを巻き起こすヒットメーカー。2018年にはコスメブランド〈WHOMEE〉、2020年には〈BSABYMEES by WHOMEE〉もプロデュースを始動。主な著書に、『イガリメイク、しちゃう?』(宝島社)、『裏イガリメイク、はいどうぞ』(宝島社)、『イガリ印 365日メイク図鑑』(講談社)など多数。2018年MBS「情熱大陸」にも出演。独自の発想とテクニックで提案するメイクアップは、国内のみならずアジアでもブームを巻き起こしている。

本人Instagram：igari_shinobu（https://www.instagram.com/igari_shinobu/?hl=ja）

【書籍概要】

■タイトル：わたしもまわりも笑顔になる 小学生のメイク本

■著者名：イガリシノブ

■発行：講談社

■発売日：2024年12月20日

■価格：2,090円（税込）

■ISBN：978-4-06-537666-9

Amazonはこちら＞＞https://amzn.asia/d/hOpHNvA

楽天ブックスはこちら＞＞https://books.rakuten.co.jp/rb/18028222/