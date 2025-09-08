九州唯一のブティックが移転、ブライトリング ブティック 福岡天神として新たにオープン

ブライトリング・ジャパン株式会社

2025年9月14日、ブライトリング ブティック 福岡が移転し、新たなロケーションでブライトリング ブティック 福岡天神としてオープンします。喧騒から少し離れた落ち着いたエリアに位置するこのブティックには、ブライトリング ブティックでは初採用となる外壁の321インチ大型LEDディスプレイがひと際目を引きます。全世界共通のブティックコンセプトを導入した店内には、最新作から希少な限定モデルまでをフルラインアップで取り揃えております。国内最新のブティックに是非ご来店ください。

ブライトリング ブティック 福岡天神

この秋、「ブライトリング ブティック 福岡」は、新たに「ブライトリング ブティック 福岡天神」として生まれ変わります。新店舗は、天神西通りと警固公園通りの間、街の喧騒から少し離れた落ち着きのあるロケーションへと移転。外壁には、国内のブライトリング ブティックとして初めて312インチの大型LEDディスプレイを設置し、最新のヴィジュアルを映し出すことで、通りを行き交う人々の目を惹きつけます。

店内は、世界共通のインダストリアル・コンセプトを採用したワンフロア構成。最新の什器がゆとりある空間に配され、日本限定モデルや希少なタイムピースを含むフルコレクションをご覧いただけます。

また、ブライトリング社の研修を受けた経験豊富なスタッフが常駐し、高い専門知識とホスピタリティでお客様をお迎えします。

ぜひこの機会に、新たな空間でブライトリングの世界をご体感ください。

ブライトリング ブティック 福岡天神

住所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目4-6デイトンビル

電話：092-406-1884

営業時間：11:00-19:30

定休日：火曜日

https://www.instagram.com/breitling_fukuoka_squad/