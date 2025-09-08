TVアニメ「異世界黙示録マイノグーラ～破滅の文明で始める世界征服～」のトレーディング場面写アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「異世界黙示録マイノグーラ～破滅の文明で始める世界征服～」の商品の受注を9月2日（火）より開始いたしました。

▼トレーディング場面写アクリルスタンド

イラ＝タクト、汚泥のアトゥ、メアリア、キャリア、エムル、ギア、ソアリーナの印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「汚泥のアトゥ 場面写アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）70×60mm 台座：（約）50×50mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング缶バッジ

イラ＝タクト、汚泥のアトゥ、メアリア、キャリア、全ての蟲の女王イスラ、エムルのイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「イラ＝タクト＆汚泥のアトゥ ホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \5,280(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写ブロマイド2枚セット

イラ＝タクト、汚泥のアトゥ、メアリア、キャリア、エムル、ギア、ソアリーナの印象的なシーンを、ブロマイド2枚セットに仕上げました。

フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「イラ＝タクト＆汚泥のアトゥ 場面写ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \3,080(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼F3号キャンバスボード

キービジュアル、ティザービジュアルをキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全2種（キービジュアル、ティザービジュアル）

サイズ：F3号（273×220mm）

素材 ：木材、化繊

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「イラ＝タクト BIGアクリルスタンド」を使用しております。

イラ＝タクト、汚泥のアトゥ、メアリア、キャリアのイラストを、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（イラ＝タクト、汚泥のアトゥ、メアリア、キャリア）

サイズ：本体：（約）18.7×5.3cm 台座：（約）7×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1721?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

(C)鹿角フェフ・じゅん・マイクロマガジン社／「マイノグーラ」製作委員会