【無料ウェビナー】そのAI記事、読まれてますか？質の高いコンテンツ作成法を徹底解説！
SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2025年9月16日（火）に「 そのAI記事、読まれてますか？質の高いコンテンツ作成法を徹底解説！」をテーマに無料ウェビナーを開催いたします。
詳細を見る :
https://www.pascaljp.com/blog/?p=11321
世の中のコンテンツ記事、AIで作成された記事が増えています。
AI生成の記事の中でも、順位が上がっている記事は多いようなんです。
ですが、生成AIに作成してもらった記事の中でも、実際順位が上がっている記事ってどんなもの？
AI記事は内容が薄っぺらいというけど、具体的にどういう部分が薄っぺらいの？
そんな疑問をお持ちの方、多いのではないでしょうか。
弊社では常々、人間が書いたコンテンツが独自性の観点では一番質が担保できるとお伝えしてはいますが、どうしても時短等考えるとAIに頼れるところは頼りたいですよね…。
そんな方向けに、AI記事の特徴（薄っぺらく感じる理由）や、AIを利用して質の高いコンテンツを作成する方法も交えて徹底解説いたします。
「ここはAIを利用してOK」「ここは人力で作成するべき」というポイントを掴んで、効率的に記事を作成できるノウハウを是非持ち帰ってください！
登壇者情報
株式会社オロパス
マーケティングリーダー
熊谷 誠
過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。
パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。
現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。
記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。
こんな方におすすめ
・生成AIを利用してコンテンツ作成をしている方
・AIを利用して効率的に独自性のあるコンテンツ作成をしたい方
・人の手で作成するコンテンツとAIに書かせるコンテンツの違いを知りたい方
・オウンドメディア運営で記事作成のリソースに課題を抱えている方
ウェビナー概要
SEOツール『パスカル』について
「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO対策が行えるSEOツールです。
キーワード選定から競合サイトの調査など、基本のSEO対策はもちろんのこと、「AI記事構成案機能」で作業リソースも大幅短縮できるうえ、AI時代のSEOコンテンツ作成にも対応しています。
また、AI Overviews調査もでき、次世代のSEOの対策に必要な分析も行ってくれるため、初心者から上級者まで幅広く活用できるツールとなっています。
4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。
▼詳しくはこちら
https://www.pascaljp.com/
WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,750社にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。
▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら
https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html