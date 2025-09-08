古い映像・音声資料の整理からデジタル化、データ保管まで まるわかり!!　企業向けクイックセミナーを東京で開催します

株式会社IMAGICA GROUP

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP（本社：東京都港区、代表取締役社長：長瀬 俊二郎）のグループ会社で、映像制作とコンテンツ流通をセキュアかつシームレスにつなぐ映像技術サービスを展開する株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス（本社:東京都港区、代表取締役社長:中村昌志、以下Imagica EMS）は11月7日（金）に、「古い映像・音声資料の整理やデジタル化、データ保管」をテーマにした企業・教育・行政機関のみなさま向けのクイックセミナーを東京・竹芝メディアスタジオにて開催いたします。

2025年は、ユネスコが「磁気テープに記録された映像・音声資料は、デジタル化しなければ永遠に失われる」と警告した、Magnetic Tape Alert（マグネティック・テープ・アラート） のタイムリミットの年です。

イベントでは、みなさまが保有する貴重な映像・音声資料を未来へつなぎ、価値ある資産として活用するためのノウハウをご紹介します。社内に眠る磁気テープはもちろん、古いフィルム資産のデジタル化についても、具体的な手法や注意点を解説。多くの映像・音声資料のアーカイブ化を行ってきた当社の専門コーディネーターが、資料整理からデジタル化まで丁寧に説明します。

また、会場には体感型のブースを展示。資料整理やデジタル化の具体的な手法を、実際に触れて学んでいただけます。

※本セミナーは法人のお客様向けのイベントとなります。映像アーカイブ関連の事業を主とされている企業様や個人の方のお申し込みは、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

イベント詳細

【開催日時】2025年11月7日（金）



＜午前の部＞10:30～13:00

＜午後の部＞14:30～17:00

※午前と午後は同内容です。



【会場】IMAGICAエンタテインメントメディアサービス 竹芝メディアスタジオ(https://www.imagica-ems.co.jp/company/studios/takeshiba/)

【プログラム】

＜セミナー＞

映像・音声資料のデジタル化からデータ活用まで

貴重な映像・音声資料を未来へつなぎ、価値ある資産として活用するためのノウハウを、アーカイブコーディネーターが丁寧にご説明します！

＜ブース＞

1．フィルムの中身を確認してみよう！コーナー

簡易フィルムスキャナー「tetele」を使用し、お持ちいただいたフィルムの中身を確認いたします！

1社さま1缶までお持込可能です！



2．画質改善のデモのご紹介



3．磁気テープなんでも判別コーナー

種類のわからないメディアがお手元にございませんか？実物や写真で判別いたします！



4．データ管理ツール ハンズオンデモ

クラウドを用いた大量のデータ管理について、ご紹介いたします



5．動画の文字起こしツール ハンズオンデモ



6．フィルムを使用したノベルティグッズのご紹介



7．AI×記録＝時を越える映像制作

AIを活用した過去の資料の活用方法について、ご紹介いたします

【応募締切】2025年10月31日（金）



お席に限りがございますので、各社2名様まででお願いいたします。

本イベントへのお申込み・お問い合わせは下記フォームよりご連絡ください。

申込・問い合わせフォーム(https://forms.gle/TTwsrNJB26duf5St6)



【株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービスについて】

世界中の映像エンタテインメントを、あらゆるメディアに。

・会社名：株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員 中村 昌志

・所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・設 立：2021年1月15日（創業：1935年）

・資本金：1億円

・事業内容：映画の映像・音声編集、DCP(デジタルシネマパッケージ)作成、コンテンツ流通・配信サービス、フィルム現像・プリント、映像の修復・復元・保存サポート、デジタル合成・VFX・CG/グラフィックデザインの企 画・制作、吹替・字幕・翻訳、各種映像技術サービス

・URL：https://www.imagica-ems.co.jp/

・X：https://twitter.com/Imagica_EMS

【株式会社IMAGICA GROUPについて】

1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名：株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

（東証プライム市場、証券コード：6879 イマジカG）

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員 長瀬 俊二郎

・所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創業：1935年2月18日

・資本金：33億6百万円

・事業内容：映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

・URL：https://www.imagicagroup.co.jp/

・90周年特設サイト：https://www.imagicagroup.co.jp/90th-anniversary/

・note：https://www.note.imagicagroup.co.jp/

・X：https://twitter.com/IMAGICAGROUP