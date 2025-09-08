海外で活躍するトップアスリートが学び効果があった英語学習メソッド『アスリート流英語習得術』発売（9/10）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『日本育ちが世界で戦うための アスリート流英語習得術』（タカサカモト：著）を2025年9月10日に発売いたします。

アスリート達が実践する語学×文化理解の英語習得メソッド！

『日本育ちが世界で戦うための アスリート流英語習得術』（タカサカモト 著）

日本人アスリートたちの語学習得を支えてきたプロコーチによる「日本育ちが世界と戦う」ための新しい英語学習書。

日本育ちで大人になってから異文化の中に飛び込みながら多言語を身につけてきた著者自身の実体験、そして、遠藤航選手や山本由伸選手、松井裕樹選手など、世界のトップ舞台で戦う選手たちの英語学習を裏で支える現場のノウハウが詰まっています。

現時点での英語能力を問わず、いままさに学校で英語を学んでいる学生にも、また大人になってからの学び直しにも、本当の意味での英語力を向上させたいすべての人におすすめの内容です。

目次

【第１部】

▼１限目 メンタリティ／Lesson1: Mentality

▼２限目 文化理解／Lesson2: Interectural Understanding

▼３限目 言語化／Lesson3: Putting It into Words



【第２部】

▼４限目 英語学習の核心／Lesson4: The Heart of English Learning

▼５限目 教科書英語に想像力を／Lesson5: Reimagining Textbook English

▼６限目 テキストの向こう側を読む／Lesson6: Reading Beyond the Text

▼７限目 世界に向かって話す／Lesson7: Speaking to the World

著者略歴

タカサカモト

1985年鳥取市生まれ。語学コーチ・通訳・著作家。東京大学文学部卒業。18歳まで鳥取弁しか話せなかったが、20代で英語・スペイン語・ポルトガル語を習得し、32歳でフットリンガルを創業。国際舞台に挑む日本人アスリートの語学習得や異文化適応をサポートしているほか、海外アスリートの通訳なども務めている。学校や企業等での講演活動も多く、2025年には鳥取城北高校スーパーバイザーに就任。著書に『東大8年生 自分時間の歩き方』 『PLMメソッド ファンを増やしてプロ野球の景色を変える！』（ともに徳間書店）。埼玉で子育て中心の生活を送る２児の父。

書籍概要

書名 ：日本育ちが世界で戦うための アスリート流英語習得術

著者 ：タカサカモト

発売日：2025年9月10日

判型 ：四六判

頁数 ：256ページ

定価 ：1,870円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp