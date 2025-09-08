シンガポールで開催！ アジア地域最大規模の繊維技術展示会！「ITMA ASIA + CITME, SINGAPORE 2025」ハルカゼ旅行社が認定海外旅行代理店に

株式会社ハルカゼ旅行社

企業の業務渡航手配などに従事する、株式会社ハルカゼ旅行社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤有弘）は、2025年10月28日（火）から31日（金）まで、シンガポール・エキスポで開催される「ITMA ASIA + CITME, SINGAPORE 2025」において、業務渡航や入場の手配を行う「認定海外旅行代理店」の一社に選ばれました。30か国・地域から800社以上が出展し、4日間で延べ30,000人の来場が見込まれる本展示会は、日本の繊維・アパレル企業にとって、最新技術へのアクセス、世界のサステナビリティ動向の把握、そして急速に変化する市場環境の中で競争力を強化するための貴重な機会となります。

ハルカゼ旅行社では、日本から参加される皆様の渡航、宿泊、現地視察をトータルでサポートし、日本企業が安心して効率的に参加し、ビジネスチャンスに集中できるよう支援します。こうした取り組みを通して、業界の未来を切り開く一助となることを目指しています。また、これまでにも、さまざまな業界の世界の見本市・展示会への渡航をサポートしてきました。さらに、世界の見本市やイベント情報を毎日動画配信し、最新の動向をお届けしています。詳しくはこちらをご覧ください。

URL：https://www.youtube.com/channel/UCumTZm5cAodjghUiYp2TTRQ

開催まで2カ月！ なぜ今注目されるのかITMA ASIA + CITME, SINGAPORE 2025（10月28日～31日）

「ITMA ASIA + CITME, SINGAPORE 2025」は、30の国と地域から800社以上が出展、4日間で約30,000人の来場が見込まれる大規模イベントです。展示会では原料から紡績、編み、織布、染色・仕上げ、縫製、デジタルプリント、自動化、リサイクルに至るまで、繊維・アパレルバリューチェーン全体を網羅する19の製品セクターを対象とした、アジア地域でもっとも重要な技術調達プラットフォームです。

来場者は、最新の実機デモを通じて技術を直接比較・検討できるほか、世界有数のメーカーから専門的なアドバイスやソリューションを得ることができます。さらに、効率的にセクターごとの革新技術を探索でき、日本企業にとっては競争力を高め、グローバルなサステナビリティ規制や市場ニーズに対応する絶好の機会となります。

EU規制とサステナビリティに関する最新動向を知るチャンス

10月30日には、展示会と同時開催で、『ITMAサステナビリティ・フォーラム』が実施され、繊維産業のグリーン・トランジッションをテーマに世界的な専門家が登壇します。本プログラムは、CEMATEXが主催し、シンガポールファッション評議会が協力パートナーを務めます。

プログラムのハイライトは、欧州委員会DG GROW（域内市場・産業・企業・中小企業総局）ディレクターであるKristin Schreiber（クリスティン・シュレイバー）氏による基調講演で、EUの新たなサステナビリティ規制について直接、説明されます。さらに、アジア開発銀行や民間金融機関によるグリーンファイナンス事例の紹介、政策当局や業界関係者とのネットワーキングの機会も提供されます。

参加費は35シンガポールドル（約4,000円）で、展示会の来場者および出展者のみが参加可能となります。

■ ITMA ASIA + CITME, SINGAPORE 2025について

「ITMA ASIA + CITME」は、世界最大級の繊維機械展である欧州ITMAのアジア版「ITMA ASIA」と、1988年に創設された中国の代表的な国際繊維機械展「CITME（China International Textile Machinery Exhibition）」が統合した展示会です。過去にシンガポールでITMA ASIA単独イベントが開催されたことはありますが、統合展示会としてシンガポールで実施されるのは今回が初めてであり、東南アジア、南アジア、中東地域からの参加が期待されています。

■ ハルカゼ旅行社について

ハルカゼ旅行社は、企業向けの海外見本市・展示会視察ツアーを数多く手がけており、現地ホテルやガイド会社との緊密な連携を通じて、きめ細やかなサービスを提供しています。単なるパッケージではなく、各企業のニーズに合わせたオーダーメイド型のプランニングを得意とし、安心で効率的な視察旅行や海外出張を実現します。今回の「ITMA ASIA + CITME, SINGAPORE 2025」でも、主催者より正式に海外旅行手配会社に認定された責任として、参加される皆様が安心して過ごせるよう、渡航から宿泊、現地での視察まで一貫してサポートいたします。

ハルカゼ旅行社がこれまでに手配した見本市・展示会視察ツアーの一例：

・ Bologna Children's Book Fair（イタリア・ボローニャ） 世界で唯一の子供の絵本専門の国際見本市

・ NY NOW（アメリカ・ニューヨーク） 北米最大のニューヨーク国際ギフトフェア

・ BAUMA（ドイツ・ミュンヘン） 世界最大級の建設機械専門の見本市

・ NRF（アメリア・ニューヨーク） 世界最大級のリテール業界向けイベント

【会社概要】

会社名：株式会社ハルカゼ旅行社

所在地：東京都渋谷区渋谷1-1-3、アミーホール6階

代表者：代表取締役 佐藤有弘

事業内容：企業向け海外見本市・展示会視察ツアーの企画・手配、オーダーメイド旅行の提供

公式サイト：https://www.harukazetravel.com/

YouTubeチャネル：https://www.youtube.com/channel/UCumTZm5cAodjghUiYp2TTRQ

※ 1シンガポールドルは115.02円（2025年9月5日現在）