株式会社ジェイエムインテグラル、山口県デジタル実装事業に採択　岩国市、岩国市内医療機関と連携し、ICTを活用した夜間当直モデルを実証

株式会社ジェイエムインテグラル地域医療を支援する株式会社ジェイエムインテグラル（本社：東京都港区、代表取締役：和泉大志）は、山口県が実施する「令和7年度山口県デジタル実装モデル創出事業」において、岩国市および市内の医療機関と連携して提案した「ICTを活用した医療機関の持続可能な夜間当直体制構築事業」が採択されました。 本事業では、ICTの力を活用して医師不足が進行する地域における持続可能な医療提供体制の確立を目指し、岩国市内の複数医療機関間での「オンライン当直連携」の仕組みの構築に向けた実証を行います。

【ICTを活用した医療機関の持続可能な夜間当直体制構築事業】

本取組では、岩国市内の中核医療機関と連携医療機関をネットワークで繋ぎ、中核医療機関に勤務する医師（オンライン当直医／勤務医）が連携医療機関の夜間当直業務を遠隔で支援・対応する体制の構築に向けた実証を行います。これにより、地域における限りある医師リソースを最大限活用し各医療機関の医師負担を軽減することで、地域医療の持続可能性を高めることに貢献します。

なお、本取組では岩国市医療センター医師会病院、岩国市立美和病院、並びに岩国みなみ病院と連携して夜間当直体制の構築に向けた実証を行ってまいります。

▶︎山口県報道ページ：https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/314422.html(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/314422.html)

【地域課題と提案背景】

地方における医療現場では、夜間の初期救急対応や入院患者の急変対応などに伴い、医師の負担が年々増加しています。特に小規模医療機関においては、当直体制を単独で維持することが困難となり、地域の医療提供体制が綻びが生じつつある状況です。

岩国市の地域医療計画（令和4年11月）では、夜間体制において、医師の高齢化や新規会員が少ないことから、持続可能な休日当番医制度の構築が課題となっていますが、地域においては依然として休日夜間帯における軽症患者数は10,670名 / 年と多くの受診があります。

岩国市内の医療機関の中には、常勤医師の減少により夜間対応体制の維持が課題となっているケースもあり、一人ひとりの医師にかかる夜間帯の業務負荷が増加傾向にあります。

こうした背景から、地域全体で持続可能な医療提供体制を構築することが求められています。

【代表のコメント】

私は山口県岩国市で育ちました。ふるさとであるこの地において、地域医療の取り組みに携わる機会をいただけたことを、大変意義深く感じております。

本取組では、ICTを活用した体制づくりを通じて、限られた医療資源を有効に活かし、地域における安定的な医療提供の一助となるよう努めてまいります。

弊社は今後も、地域の現場の実情に寄り添いながら、持続可能な地域医療の実現に貢献してまいります。

【株式会社ジェイエムインテグラルについて】

■所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル5F

■設立：2021年6月

■事業内容：

・自治体向け医療関連サービスの提供

・医療・検査機器の販売

・医療ヘルスケアにおけるコンサルティング事業

・医療ヘルスケアにおける人材紹介

・クリニック経営支援

■ホームページ：

https://jmintegral.com/(https://jmintegral.com/)

■事業概要と弊社の沿革

弊社は新型コロナウイルス感染症が流行していた2021年6月に設立され、自治体向けの感染症対策事業支援などを手掛けました。

特に山口県においては、各種新型コロナウイルスに関する検査支援に加え、フォローアップセンター（コールセンター）業務、発熱患者専用のオンライン診療体制の構築、ゲノム解析を含む新型コロナ陽性患者情報共有システムの開発などを受託しました。

明確な解決策がない中で自治体や地域関係者の皆様と対話しながら、山口県の医療環境に最適な対応策をご提案して参りました。

地域医療におけるDXの取り組みや人材確保が全国的に喫緊の課題となる中、医療のIT化支援や医師人材確保などを支援する「ふるさと診療」事業を展開しております。

【本件に関するお問合せ】

株式会社ジェイエムインテグラル

地域医療支援部：田中勇成

お問い合わせ：https://jmintegral.com/contact(https://jmintegral.com/contact)

Tel： 03-4500-7155