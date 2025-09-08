ドラマアワード16冠達成の大ヒット史劇 中国ドラマの原作中国小説・日本語版『蓮花楼２』、2025年11月25日（火）に発売決定

日販アイ・ピー・エス株式会社

日販アイ・ピー・エス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 弘志）は、企画・運営する出版レーベル「ヴォワリエブックス（ https://voilierbooks.com/ ）より発売する武侠小説『蓮花楼（れんかろう）』日本語版第2巻（全4巻、順次発売予定）の発売日が、2025年11月25日（火）に決定したことをお知らせします。「蓮花楼」シリーズは、中国でドラマアワード1６冠を達成した大ヒットドラマの原作小説です。

2025年９月5日（金）より、全国の書店またはオンライン書店にて、『蓮花楼２』の予約受付を開始します。

■主なご予約先

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/486505555X

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=9784865055559

・HonyaClub.com https://www.honyaclub.com/shop/goods/search.aspx?cat_p=&search=x&keyw=9784865055559(https://www.honyaclub.com/shop/goods/search.aspx?cat_p=&search=x&keyw=9784865055559)

＊詳細については、各書店サイトまたは各店舗にご確認ください。

■商品情報

書籍名 ：蓮花楼（れんかろう）２

レーベル：ヴォワリエブックス （発行・発売：日販アイ・ピー・エス株式会社）

発売日 ：2025年11月25日（火）＊地域や書店によって販売開始時期が前後する可能性があります

予価 ：2,530円 （本体：2,300円＋税）

著者 ：藤萍（てんぴん）

訳者 ：浜見凪（はまみ なぎ）

装画 ：処豊和（ところ とよかず）

装丁 ：宮川和夫（みやがわ かずお）

版型 ：四六判並製

ISBN ：978-4-86505-555-9

『蓮花楼１』詳細はこちら https://voilierbooks.com/renkaro1/

■あらすじ

旅を続ける李蓮花(リーリエンホワ)の元に、またもや怪事件が持ち込まれる。江湖の大富豪が謎の死をとげたのだ。富豪の別荘を訪れ、捜査を開始する李蓮花。そこへ、かつて李相夷(リーシアンイー)と共に四顧門を率いた肖紫衿(シアオズージン)が、喬婉娩(チアオワンミエン)と結婚するとの知らせが。喬婉娩は、李相夷の死後、彼への思いを断ち切ろうとしていたが、心はまだ揺れていた。婚礼式に参加した李蓮花は、花嫁が何者かに襲われる事件に遭遇。背後には美貌の幇主・角麗譙(ジアオリージアオ)の影がちらつくが……大ヒット中国ドラマの原作・第2弾！

■ドラマ情報

ドラマ「蓮花楼」（原作：『吉祥紋蓮花楼』）は、“ヒロイン不在ながら最高に面白い時代劇”としてSNSで話題となり2023国剧盛典 年度優秀ドラマ賞をはじめ各ドラマアワード1６冠達成した大人気中国ドラマです。主人公を演じたのは「琉璃~めぐり逢う2人、封じられた愛~」「沈香の夢」で注目を集め、本作でトップスターとなった成毅（チョン・イー）。秀でた“武術”と“推理力”をもって謎に迫っていく、男たちの絆と成長の物語です。

Blu-ray&DVD-BOX1～3発売中（発売元／販売元：エスピーオー）

公式サイト https://www.spoinc.jp/lineup/list/detail/renkaro/

■レーベル「ヴォワリエブックス」

「VOILIER（ヴォワリエ）」はフランス語で「帆船」という意味です。私たちが送り出す作品が、一艘の帆船として、ファンのみなさま、そして関わってくださる全ての方と共に歩むことができたらという想いをレーベル名に込めています。

HP https://voilierbooks.com/

公式X https://x.com/voilierbooks/

公式Instagram https://www.instagram.com/voilierbooks/

■会社概要

社名 ：日販アイ・ピー・エス株式会社（NIPPAN IPS Co., Ltd.）

URL ：JP https://www.nippan-ips.co.jp/

EN https://www.nippan-ips.co.jp/en/

CN https://www.nippan-ips.co.jp/cn/

所在地 ：東京本社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-3-4

設立日 ：1994年（平成6年）12月21日

資本金 ：１億円

代表者 ：代表取締役社長 佐藤弘志（さとう・ひろし）

従業員数：99名（2025/4/1時点）

事業内容：出版流通代行事業、輸出卸売事業、輸入卸売事業、海外駐在員向けeコマース「CLUB JAPAN」事業