ホリエモンAI学校、「1DayCamp Zapier研修」を9月12日・26日に開催
ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、企業の担当者を主対象とした集中型プログラム「1DayCamp Zapier研修」を開催いたします。本研修は、生成AIとノーコード自動化ツール「Zapier」を組み合わせ、わずか1日で実務に活用できるAIエージェントを構築する実践型講座です。日常のデスクワークを自動化するAIエージェントを実際に作り上げることで、業務効率化や生産性向上に課題を抱える企業に新たな解決策を提供します。
■開催概要
日程：
2025年9月12日（金） 9:00～18:00（オンライン）
2025年9月26日（金） 9:00～18:00（オンライン）
※全国どこからでも参加可能
対象者：企業の現場担当者（職種不問／バックオフィス、営業、カスタマーサクセス、広報・採用など）
※経営者・個人の参加も可。部門横断での受講も歓迎。
■プログラムの狙い- 生成AI × ノーコード自動化の“実務定着”：ツール紹介にとどまらず、その日から使える自動化フローを構築
- 現場主導の内製化：IT部門に依存せず、担当者が自部門の“手作業”を自動化
- 経営インパクト：工数削減・対応スピード向上・ヒューマンエラー削減による生産性改善
■研修内容- Zapierの基礎とベストプラクティス（トリガー／アクション設計、分岐、再実行、ログ活用）
- 生成AI（ChatGPT等）との連携による文面作成、要約、分類、ルーティングワークの自動化
- Google Workspace／Slack／Chatwork／Gmail／スプレッドシート等との連携による部門別ユースケース作成
- 自社業務に合わせた AIエージェント（自動化ボット） の構築と動作確認
■応募条件- PCからZoomで参加できる
- ChatGPT（または他の文章生成AI）の基本操作ができる
- Zapier未経験である
- デスクワークの自動化やAIエージェント構築に意欲がある
■参加費用
一般：81,400円（税込）
ホリエモンAI学校 受講者：無料
■お申し込み方法
以下のリンクより参加費をご決済ください。
決済完了後、ご登録メールアドレス宛にChatworkグループ招待をお送りします。
お申し込み：https://buy.stripe.com/5kQ4gz43K0sHdni3vRdIA1a
※ホリエモンAI学校受講中の方は、事務局までご連絡ください。
■ホリエモンAI学校について
ホリエモンAI学校は、非エンジニア層（管理職・営業・バックオフィス人材など）を対象に、業務自動化・AI活用人材を育成するオンラインスクールです。生成AIツールの活用方法、業務設計、社内展開方法までを体系的に学べるカリキュラムを提供しています。個人受講者に加え、法人導入も急増中です。
当社では、受講企業にとって必要とされるDXツールや、業務自動化のためのRPAツールを提供されている企業様との提携を幅広く募集しております。
■ 本件に関する取材・お問合せ
以下の連絡先までお願いいたします。
ホリエモンAI学校株式会社
東京都新宿区新宿4-3-15レイフラット新宿B棟3F
TEL：03-4400-3424
Mail：ux@telewor.com
Web：https://horiemon.ai/