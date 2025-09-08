ダミアーニ、多彩なゲストが来場 Ode all′Italia マスターピース コレクション

ダミアーニ・ジャパン株式会社アイナ・ジ・エンド小雪山本美月

洗練されたイタリアンジュエリーで世界的に有名なハイジュエリーブランド ダミアーニは、マスターピースコレクション“Ode all'Italia”（イタリアへの賛歌）を東京でお披露目いたしました。

このお披露目会には、アイナ・ジ・エンド、大平修蔵、小雪、とんだ林蘭、ミチ、山本美月（五十音順）ら著名なゲストもダミアーニのジュエリーを身に着け来場し、Ode all'Italia マスターピース コレクションを堪能しました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=RAqrM0-rF5o ]

Ode all'Italia Tokyo スペシャルムービー

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iM8D4RHE69o ]

コレクションインスピレーション動画

2025年6月にローマにてお披露目された“Ode all'Italia”（イタリアへの賛歌）は、ダミアーニの熟練した金細工職人がイタリアの最も象徴的なランドマークの感動と感覚をとらえ、ハイジュエリーのマスターピースとして製作したコレクションです。どの作品も、イタリアの緑豊かな山岳地帯の柔らかさや、壮麗な建築物や芸術の街並み、そして地中海の深い青などの真髄を凝縮した色彩、形、輝きからインスピレーションを得た芸術的なものとなっています。コレクションは3つのテーマから構成され、それぞれがイタリアの風景の特徴的な要素に捧げられています。

