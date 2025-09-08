Mastercardタッチ乗車、全国150以上の交通機関で対応 ～拡大記念キャンペーンを実施～

Mastercard

昨年10月にスタートした「Mastercardタッチ乗車」は、改札機や車内設置の専用リーダーにタッチするだけでスムーズに乗車できる新しい決済体験を提供し、現在では全国150以上の鉄道、バス、フェリーなどの交通機関でご利用いただけるまでに拡大しています。対象の交通機関では、タッチ決済対応のMastercard（クレジット・デビット・プリペイド）や、同カードを設定したスマートフォン等でのご利用が可能です。

この全国展開を記念し、Mastercardでは「#Mastercardタッチ乗車 拡大記念キャンペーン」を本日より実施いたします。

Mastercard会員の皆様に、国際基準のタッチ決済による安全で安心かつスピーディーな乗車体験をお届けするとともに、乗車後の楽しみも共有いただける企画です。

＜#Mastercardタッチ乗車 拡大記念キャンペーン＞

「#Mastercardタッチ乗車」して、「どこに行って」、「何をして楽しんだか」など、あなたの “Tap, Go, and Play” ストーリーを教えてください。

応募期間： 2025年9月8日（月）12:00～2025年9月30日（火）23:59

当選人数： 抽選で3,000名様

当選賞品： 「giftee Cafe Box」（デジタルギフト）2,000円分

*お好きなカフェチェーンの商品を自由に選べるギフトです。

応募方法：

1. キャンペーン期間中に、Mastercardのタッチ決済を使ってご乗車ください。

2. Mastercard公式Xアカウント ( @MastercardJP(https://x.com/mastercardjp) ) をフォローしてください。

3. 「どこに行って」、「何をして楽しんだか」などのエピソードを、「#Mastercardタッチ乗車」のハッシュタグを付けて、公開設定のXアカウントから投稿してください。

対象カード：日本国内で発行のすべてのMastercardマークについたタッチ決済対応クレジット・デビット・プリペイドカード

※1. タッチ乗車がご利用可能な駅については各事業者様のホームページ等をご確認ください。

※2. 神戸電鉄では、一部駅（湊川駅・鈴蘭台駅・北鈴蘭台駅・谷上駅・有馬口駅・有馬温泉駅・岡場駅・横山駅・三田駅・志染駅）のみご利用いただけます

応募要項をご確認の上、ご応募ください。 詳細はこちら: https://mcjp.org/tr2509

Mastercard(https://www.mastercard.co.jp/ja-jp.html)について

Mastercardは、世界200以上の国と地域で経済の活性化と人々の生活の利便性向上に貢献しています。お客様と共に、誰もが繁栄できる回復力のある経済の実現を目指し、安全でシンプル、スマート、そして使いやすい多様なデジタル決済手段を提供しています。また、テクノロジーとイノベーション、パートナーシップとネットワークを活用して、人々、企業、そして政府が最大限の可能性を発揮できるよう支援する独自のプロダクトとサービスを提供しています。