ヒルトン、YTL ホテルズとの提携を拡大し、4軒のラグジュアリーおよびライフスタイル・ホテルを新たに展開

ヒルトン契約締結時の様子

ヒルトン（米国バージニア州、取締役社長 兼 最高経営責任者:クリストファ J. ナセッタ）は、YTLホテルズとの複数のホテルに関する契約締結を発表しました。今回の契約締結により、ヒルトンのライフスタイルブランド「タペストリー・コレクションbyヒルトン(https://www.hilton.com/ja/brands/tapestry-collection/)」が日本に、ラグジュアリーブランド「LXRホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/lxr-hotels/)」がタイに初進出します。「ザ・ラワイ・プーケット」と「カサラ・ニセコビレッジ」は「LXRホテルズ&リゾーツ」、「ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ」は「タペストリー・コレクションbyヒルトン」のブランドポートフォリオに加わり、「ヒノデヒルズ・ニセコビレッジ」は「キュリオ・コレクションbyヒルトン(https://www.hilton.com/ja/brands/curio-collection/)」に加わる予定です。日本の3軒のホテルは既存のホテルからのリブランドで、2025年中の開業を目指しています。

「カサラ・ニセコビレッジ LXRホテルズ＆リゾーツ」、「ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ タペストリー・コレクションbyヒルトン」、「ヒノデヒルズ・ニセコビレッジ キュリオ・コレクションbyヒルトン」は、北海道ニセコ町・アンヌプリ山の麓に広がるニセコビレッジスキーリゾート内に位置し、ニセコが誇るスキー場へのアクセスが大変便利な立地です。「カサラ・ニセコビレッジ LXRホテルズ＆リゾーツ」は、全8棟の「カサラ・ニセコビレッジ・タウンハウス」からのリブランドで、「ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ タペストリー・コレクションbyヒルトン」は、客室数200室の既存ホテルからのリブランドです。「ヒノデヒルズ・ニセコビレッジ」は、日本で2軒目の「キュリオ・コレクションbyヒルトン」として開業予定です。

「ザ・ラワイ・プーケット」は、プーケット島の南端に位置し、静かなビーチフロントにあり、様々なアクティビティへのアクセスも良好です。2027年開業予定の当ホテルは、全275室の客室を擁し、タイにおけるヒルトンのラグジュアリー・ブランドの存在感を高め、プーケットを訪れるラグジュアリーな旅行者にとってユニークで魅力的な選択肢を提供します。

ヒルトン アジア太平洋地域 開発担当上席副社長のクラレンス・タンは次のように述べています。

「既存のパートナーであるYTLホテルズ とのホテル契約締結は、当社のラグジュアリーおよびライフスタイルブランドがリブランドにおいていかに魅力的であるか、そして業界をリードする当社のコマーシャル・エンジンに支えられ、既存アセットのリポジショニングによって高いリターンを実現するというヒルトンの確かな実績を裏付けるものです。これらの新たなホテルは、アジア太平洋地域で人気の高いデスティネーションにおいて、冒険や刺激を求める旅行者のニーズの高まりに応えるものです」

「ザ・ラワイ・プーケット」および「カサラ・ニセコビレッジ」が加わる「LXRホテルズ&リゾーツ」ブランドは、開業予定のホテルを含め世界で30軒以上展開しており、厳選された独立系ホテルのコレクションです。「LXRホテルズ&リゾーツ」の各ホテルは、「Pursuit of Adventure （冒険への追求）」プログラムを通じて、パーソナライズされたサービスと、その土地ならではのラグジュアリーな体験を提供し、お客様が個人的な探求を深め、その個性豊かなデスティネーションとより深いつながりを築く機会を提供します。

「ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ」が加わる「タペストリー・コレクションbyヒルトン」ブランドは、世界中で170軒以上のホテルを展開しており、どのホテルも洗練されたデザインと地域色あふれる料飲体験を通して、活気に満ちた個性を表現しています。「ヒノデヒルズ・ニセコビレッジ」が加わる「キュリオ・コレクションbyヒルトン」は、世界で180軒以上のホテルを展開しており、人気のデスティネーションにあるそれぞれのホテルは、独特で高級感のある建築と、そのホテルのユニークな物語を表現する、地元にインスパイアされたデザインが特徴です。

YTLホテルズ のエグゼクティブ・ディレクターのダトー・マーク・ヨー・セオク・カーは次のように述べています。

「これらのホテルは、それぞれのデスティネーションの可能性を最大限に引き出し、お客様に新たな滞在先の選択と質の高いホスピタリティ体験を提供します。ヒルトンの業界をリードするブランド力とグローバルなネットワークを活用することで、当社のホテルはこれらの活気あるロケーションへの観光需要を取り込めると確信しています」

カサラ・ニセコビレッジ LXRホテルズ＆リゾーツ（既存ホテルの外観イメージ）ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ タペストリー・コレクションbyヒルトン（既存ホテルの外観イメージ）ヒノデヒルズ・ニセコビレッジ キュリオ・コレクションbyヒルトン（既存ホテルの外観イメージ）

「LXRホテルズ&リゾーツ」、「タペストリー・コレクションbyヒルトン」、「キュリオ・コレクションbyヒルトン」の各ホテルでは、ヒルトンの24のホテルブランドを対象とした受賞歴のあるゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」をご利用いただけます。ヒルトン・オナーズ会員は、ヒルトンの公式チャンネルからご予約いただくと、ポイントと現金を自由に組み合わせて宿泊予約ができるフレキシブル・ペイメント・スライダー、会員限定の割引、Wi-Fiへのアクセス、ヒルトン・オナーズ・モバイルアプリ（英語）などの特典をすぐにご利用いただけます。

ヒルトンについて

ヒルトンは、世界139の国と地域に8,800軒以上（約130万室）のホテルを展開するホスピタリティ業界のグローバルリーダーです。世界で最もおもてなしの心に溢れた企業であることをミッションに掲げ、100年以上にわたって、30億人を超えるお客様をお迎えしてきました。米フォーチュン誌とGreat Place To Workによる「働きがいのある会社」ランキングで第1位に選出され、世界的な ESG投資指標である「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス」でグローバルリーダーに選出されています。ゲストエクスペリエンスを向上するため、デジタル・キーの共有、無料の客室アップグレードの事前選択、「コンファームド・コネクティングルーム」機能など、業界をリードするテクノロジーを導入しています。24のグローバル・ブランド・ポートフォリオのうち、日本では8ブランド・31軒のホテルを展開しています。また、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」の会員数は2億2,600万人以上で、公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員は、宿泊や体験などに交換できるポイントを獲得できます。

LXRホテルズ&リゾーツについて

LXRホテルズ&リゾーツは、受賞歴を誇る16のラグジュアリーホテルからなる成長中のコレクションブランドです。世界中の魅力的なデスティネーションにある厳選されたホテルは、タイムレスな冒険心を刺激し、独自のストーリーとその土地のエッセンスが注ぎ込まれ、お客様へラグジュアリーな体験を提供します。お客様の体験を豊かにする取り組みの一環として、「Pursuit of Adventure （冒険への追求）」という新たなブランドシグネチャープログラムを展開し、各デスティネーションの独自の文化と個性を反映した没入型の体験をお楽しみいただけます。

キュリオ・コレクションbyヒルトンについて

キュリオ・コレクションbyヒルトンは世界中で厳選された180軒以上の個性豊かなホテルからなるグローバルブランドです。世界で最も魅力的な旅先で、唯一無二の体験をお客様に提供しています。各ホテルは、それぞれが独自の物語を持ち、特徴的な建築やデザイン、世界水準の料飲体験、そして厳選された体験を通じてその魅力を表現しています。

タペストリー・コレクションbyヒルトンについて

タペストリー・コレクションbyヒルトンは170軒以上の独立したホテルからなるブランドで、それぞれが個性豊かで活気があり、訪れる価値のあるデスティネーションで、ひと味違った体験をお客様に提供しています。各ホテルは、心を高めるデザインやユニークな料飲体験を通じてその物語を表現し、受賞歴のあるロイヤリティプログラム「ヒルトン・オナーズ」の特典に加え、ヒルトンブランドの信頼性で繋がれています。

