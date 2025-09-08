マウザー、Qorvoと共同で最新eBookを公開

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Qorvo（本社：米国ノースカロライナ州）およびRF技術や宇宙規格技術における主要なイノベーターと共同で、新たなeBook(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/qorvo-engineering-the-future-of-satellite-communications)「Engineering the Future of Satellite Communications」を発表しました。eBookは無料で公開されており、ブロードバンド接続やリモートセンシング、安全な通信など、多様な分野で次世代衛星システムを設計するエンジニアに役立つ最新の知見を提供します。

本eBookでは、RFコンポーネント、電力管理、パッケージングの進歩が、低軌道（LEO）、中軌道（MEO）、静止軌道（GEO）の衛星通信にどのような影響を与えているかを探っています。業界や米宇宙軍宇宙システムコマンドの技術専門家による詳細な解説を掲載し、設計エンジニアが直面する主要な課題であるサイズ・重量・消費電力（SWaP）の最適化や高周波数での信号の完全性、さらに過酷な宇宙環境下での長期的な信頼性に取り組むための指針を提供しています。



Qorvoの衛星通信（SATCOM）およびシステム・エンジニアリング部門ディレクターのRyan Jennings氏は次のように述べています。

「衛星通信の分野は急速に進化しており、これまで以上に複雑さと高い性能が求められています。本eBookは、新たに登場する技術や実証済みの手法をまとめ、設計サイクルの短縮やシステム性能の向上を支援するための道しるべとなるでしょう」

最新ebookの要点は以下のとおりです。

- Ku、Ka、Vバンドに対応し、信号チェーンをより効率的にする技術- GaNやGaAs技術によって実現できる高出力と広帯域化- 宇宙環境での信頼性を確保するための先進的なパッケージングや熱管理設計上のポイント- 設計上のトレードオフや実際の性能に関する一流エンジニアの見解

eBookはマウザーのウェブサイトからダウンロード可能で、衛星や宇宙ベースの通信システムに取り組むRF設計者、システムアーキテクト、ハードウェアエンジニアのための実践的なガイドを提供しています。



eBook「Engineering the Future of Satellite Communications」は、以下よりご確認いただけます。

https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/qorvo-engineering-the-future-of-satellite-communications/

QorvoはSATCOM技術（衛星通信技術）において長い歴史を持ち、幅広い製品とソリューションを提供しており、その多くがeBookで紹介されています。マウザーが取り扱うQorvo製品の詳細は、以下をご覧ください。

https://www.mouser.com/manufacturer/qorvo/

マウザーによるすべてのeBookのライブラリは、以下よりご覧いただけます。

https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/



マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

