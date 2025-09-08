トライデント コンピュータ専門学校 × 高浜市地域課題に挑む 官学連携プロジェクト～町内会加入促進PR用ポスター採用！～

学校法人 河合塾

学校法人河合塾学園 トライデントコンピュータ専門学校は、高浜市との官学連携プロジェクトとして、町内会加入促進PR用ポスターを制作しました。８月26日に高浜市役所において、最優秀賞および優秀賞の受賞者が市長への表敬訪問を行いました。

■地域社会との連携による課題解決の取り組み

高浜市では町内会加入率が年々減少しており、20～30代の方たちの中には町内会の活動だけでなく、町内会の存在自体を知らない方も増え、課題となっています。このような状況の中、特に若い世代に町内会の存在意義や活動内容を広く伝えることを目的に、官学連携プロジェクトとしてトライデントコンピュータ専門学校が町内会加入促進PR用ポスターを制作しました。

本プロジェクトでは、トライデントコンピュータ専門学校Webデザイン学科２年生（24名）が7月上旬から1か月にわたってポスターを制作。8月上旬に市長、副市長、高浜市町内会・行政連絡会の代表者による審査のもと、最優秀賞1作品をはじめ優秀賞・佳作が選定されました。

そして、受賞者2名が８月26日に高浜市役所において市長への表敬訪問を行いました。

表敬訪問の様子表彰式優秀賞：戸田 直輝さん、高浜市 吉岡初浩市長、最優秀賞：安藤 梨乃さん

≪ 高浜市 吉岡初浩市長 コメント ≫

高浜市のために「町内会加入促進PR用ポスターデザイン」を作成していただきありがとうございます。

行政の発想では思いつかないようなデザインが多く、とても感心しました。今回は最優秀賞１作品、優秀賞１作品、佳作３作品を選定させていただきましたが、どの作品も素晴らしいデザインでした。今回受賞された作品は市内公共施設等でポスターとして掲示をさせていただきます。

このポスターをきっかけに少しでも多くの人が町内会に興味を持っていただけることを願っています。

最優秀賞作品は今後、高浜市内の公共施設に掲示されるほか、町内会加入促進施策に活用される予定です。

トライデントコンピュータ専門学校は、今回のような官学連携プロジェクトを通じて、学生に実践的な学びの場を提供するとともに、地域社会の活性化に積極的に貢献してまいります。さらに、同様の官学・産学連携の取り組みについても、多くの企業や自治体との共同機会の創出につなげていきたいと考えております。

■高浜市 町内会加入促進PR用ポスターデザイン受賞作品

◆最優秀賞：安藤 梨乃さん◆

最優秀賞をいただけて、本当に嬉しく思います。高浜市の町内会の方々に協力できたことも、大きな喜びです。今回のポスター制作で、町内会の活動を知ることができ、またデザインを通して現状の課題を解決していく大切さも勉強なりました。作品に込めた思いが、高浜市にお住まいの方々に届けば嬉しいです。

◆優秀賞：戸田 直輝さん◆

この度は受賞の機会をいただきありがとうございます。今回の制作では、町内会の堅いイメージをやわらげ、思わず目に留まるようなユーモアを意識しました。また、制作にあたり町内会の具体的な活動内容も同時に知れたため、とても良い経験となりました。今後も学びを生かして挑戦を重ねたいです。

指導講師：河口 英生

今回、高浜市からいただいたテーマは、町内会への入会を促すポスターということで、自分たちのデザインがどのように社会に影響を及ぼすことができるかという、実践的な経験をさせていただきました。このような機会をいただき、高浜市の皆さま、ありがとうございました。

学校法人河合塾学園 トライデント コンピュータ専門学校

愛知県名古屋市で独自の教育を通じて、生涯にわたり企業・業界を牽引していくことのできるマネージャー・リーダーを輩出することを目標に、これまでに10,000名を超える卒業生を業界に送り出してきました。その結果、ゲーム、CG、Web、IT、情報セキュリティ分野における人材育成で、全国トップクラスの業界就職率を誇っています。

そして、2026年には、トップレベルの教育拠点形成に相応しい施設の整備はもとより、学生一人ひとりに寄り添った教育の実現と、地域・企業に開かれた魅力的なキャンパスとなるよう、さまざまな理想（IDEAL）が詰め込まれた、 新キャンパスへと移転します。

