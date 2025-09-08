【オンラインセミナー】そのMDM（マスターデータ管理）は本当に必要か？（9月30日(火)13：00～）

ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下NTTコム オンライン）は、2025年9月30日(火)に情シス・IT部門・データマネジメント部門等で働く方を対象としたオンラインセミナーを開催いたします。本セミナーはMDM（マスターデータ管理）の導入を検討する中で、様々な疑問があるものの具体的な解決策が思いつかない、技術面からみた実装アプローチを知りたい、といったお悩みを持つ方を対象とした内容となります。

セミナーお申込み :https://www.nttcoms.com/service/TIBCO/seminar/20250930/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=250930_NTTCPaaS_event

MDM（マスターデータ管理）の導入を検討する中で、こんな疑問を感じたことはないでしょうか。

MDMはノーコード/ローコードやETLで作ってはいけないのかマスターデータ管理と「MDMツール」とは果たして同じなのだろうかMDMをやるのでなければ、MDMツールを使う意味がないのではないか

本セミナーではMDMの全体像を解説し、技術面からのさまざまな実装アプローチを体系的にご紹介します。



「本筋」であるMDM専用ツールは何の役に立つのか、どういう場合にETLやローコードといった「傍流」のアプローチで十分なのか。その見極め方を多角的に解説し、それぞれのメリット・デメリット、そしてリスクを明らかにします。

MDMはビジネス目的やデータガバナンス戦略が大事だと言われます。だからこそ、戦略立案の基礎となるMDMについて、技術面における 選択肢と向き・不向きを把握し、その上で自社の目的やシステム環境にあわせた最適な手段を決定し、また今後のロードマップを策定することは、貴社のデータマネジメントに必ずや役に立つと信じます。

そしてMDMおよびデータマネジメントの企画立案あるいは予算化に向けた「理論武装」にも、ぜひ本セミナーをお役立てください。

ライブQ&Aセッションでは、率直な疑問にもストレートにお答えします。

●講演内容

13：00～14：00

そのMDM（マスターデータ管理）は本当に必要か？

～MDMの「本筋」と「傍流」の違いを知って賢く選択しよう～

●講師NTTコム オンライン 水谷 哲NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社データマネジメントソリューション部MDMエバンジェリスト水谷 哲

大手メーカー、外資系企業にて生産管理に従事。需要予測・需給計画・スケジューリング・MES全般に携わる中、データモデリングをきっかけにマスターデータ管理（MDM）と出会い、複数のMDMプロジェクトの推進に取り組む。

現在は、NTTコム オンラインにてTIBCOのエバンジェリスト活動に従事しながら、日本データマネジメント・コンソーシアム（JDMC）の研究員やMDM研究会リーダを務め、各種セミナー等で講演。

＜NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションについて＞

NTTコム オンラインは、企業のデジタライゼーションを、データ活用とテクノロジーの提供を通じて支援するソリューション・パートナーです。企業のデータ課題に応え、進化し続けるデジタライゼーションをご支援するために「あらゆるデータをリアルタイムに連携、統合、解析」するソフトウェアとしてグローバルに高い実績を持つTIBCOのデータ解析・統合プロダクトをジャパン・ディストリビューターとしてご提供しています。

名 称： NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

所在地： 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目5番1号 大崎センタービル

代表者： 代表取締役社長 稲葉 秀司

URL ： https://www.nttcoms.com/