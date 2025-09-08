【新刊】すべての人に備わっている万能のパワーの源「潜在意識」　潜在意識生活で人生は激変します『潜在意識生活のすすめ』全国書店で発売！

株式会社パレード『潜在意識生活のすすめ 潜在意識を通して宇宙意識とつながろう!』（著：ジュネシーン）

■書籍について

あなたの中には、まだ気づいていない「本当の自分」がいます。

本書は、目には見えないけれど、たしかに存在する「潜在意識」の世界をやさしく解き明かし、心がもっと自由に、軽やかに生きられるヒントをお届けします。

「今の自分を変えたい」「もっと自分を知りたい」

そんな気持ちがふと芽生えたとき、この本がそっと背中を押してくれることでしょう。

潜在意識を知ることは、心を整え、人生を豊かにする第一歩です。

目次

第1章 潜在意識解読

第2章 潜在意識と顕在意識

第3章 ネガティブ意識～ポジティブ意識へ

第4章 さまざまな波動

第5章 さまざまな時間軸

第6章 さまざまな人生

第7章 さまざまなチャネラー体質

第8章 さまざまな状況への対応

第9章 私（ジュネシーン）の潜在意識体験

第10章 オーラについて

第11章 動物の能力

第12章 土地・建物・物質のエネルギー

第13章 宇宙について

第14章 先祖供養

第15章 潜在意識からのメッセージ 前世・ツインソウル

第16章 変化について

第17章 仕事・経済に関して

第18章 人間関係・コミュニケーション

第19章 守りの言葉・文字・イメージ

第20章 潜在意識の活用法

第21章 潜在意識生活のすすめ

■著者の想い

1992年に人の潜在意識を解読する能力を授かりました。

それは障害を6つも抱えて生まれた次男を通してです。6歳の時に医療事故でなくなりましたが、私にいろんな事を自動書記で教えてくれました。

13年間潜在意識解読の研究をひたすら続け、2006年から「宇宙エネルギーと潜在意識 ジュネシーン」というタイトルでブログを始めました。20年近くにわたり、ブログで潜在意識の素晴らしさを多岐に渡りお伝えしています。

そして潜在意識解読という特殊なカウンセリングを全国的に展開し現在に至っています。

今回2冊目となるこの本を出版しましたのは、クライアントさんからの要望も多かったのですが､溢れかえる情報に振り回され､人とのコミュニケーションの難しさで傷つき､自分の生き方がわからなくなっている方が多いからです。

30数年の潜在意識解読でわかったことは、潜在意識を意識する生活を始めると、人生観や死生観、宇宙観などが徐々に変化し、自分の素晴らしさ、人の素晴らしさ、地球や宇宙の素晴らしさをたくさん体験できる人生を歩む事ができるということです。

本書ではいろんな方の体験談や日常生活での潜在意識の活性化の方法や、不思議な出来事など多岐に渡り掲載しています。

ぜひ生活にお役立ていただき、あらためてご自分という存在の素晴らしさに気づいていただければと願っています。

■著者プロフィール

ジュネシーン（Junescene）

長崎県生まれ、福岡を拠点として音楽教室を営み､音楽の指導や演奏活動に従事する。

結婚後､次男が6つの障害を持って生まれ、その子を通じて潜在意識解読の能力を授かる。

潜在意識解読や潜在意識セミナーを全国展開している。

現在、関東在住。

■書籍情報

書籍：潜在意識生活のすすめ 潜在意識を通して宇宙意識とつながろう!

著者：ジュネシーン

出版社：パレード

発売日：2025年9月8日

ISBN：978-4-434-36347-4

仕様：四六判/並製/414ページ

定価：2,420円

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre08/978-4-434-36347-4.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4434363476

