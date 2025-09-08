いつまでも触っていたくなるふんわり感！着心地抜群の「マシュマロンＴ」が新登場！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、マシュマロのようなふわっとした生地感と軽い着心地が特長の『マシュマロンT』の販売を開始いたしました。高いストレッチ性とやわらかい肌触りで、お仕事やお出かけにも、おうちでのリラックスタイムにも最適な本商品は、全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップにて販売しております。

AOKI公式オンラインショップ（商品ページ）： https://www.aoki-style.com/marshmallow/(https://www.aoki-style.com/search/?q=%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9E%E3%83%AD%E3%83%B3T)

■マシュマロのような触り心地！

AOKIのカジュアルアイテム続々拡大中！

ビジネスウェア専門店のAOKIでは、『LIFE＆WORK STYLEのAOKI』を目指すべく、65年以上培ってきたものづくりの技術を生かし、カジュアルアイテムの企画・販売にも取り組んでまいりました。

本商品は、ストレッチ性が高いポリエステル・レーヨン・ポリウレタンの混合生地を採用。身体のラインを拾いにくいゆとりのあるシルエットとストレスフリーな着心地で、日常着としても部屋着としてもお使いいただけます。マシュマロのようなやわらかい肌触りのよさだけでなく、マシンウォッシャブルや両脇・両袖4箇所の放電テープにより、乾燥するこれからの季節に不快な静電気を軽減する等、機能面も充実。

男女兼用でもお使いいただけるシンプルなデザインとカラー展開も特長です。AOKIでは今後もお客様のニーズに沿った商品の企画・販売に努めてまいります。

■「マシュマロンT」商品特長

１.ふわっとした生地感＆軽い着心地で普段着にも部屋着にも

肌触りが良く、ストレッチ性の高い生地とリラックス感のあるゆとりのあるシルエットで日常のあらゆるシーンでご着用いただけます。パジャマスーツ(R)をはじめとする、AOKIの他カジュアルアイテムともコーディネートしやすいよう企画してるため、着こなしの幅が拡がります。

２.静電気軽減やホームケアなど日常の時間をサポートする機能も充実

両袖・両脇の計4箇所に放電テープを付与し、静電気を低減するため、乾燥が気になるこれからの季節も快適にお過ごしいただけます。もちろんマシンウォッシャブル対応で、お手入れも簡単です。

３.シンプルなデザインと使いやすいカラーで男女兼用でも着用可能

汎用性高くお使いいただけるデザインとカラー展開なので、男性・女性問わずお使いいただけるアイテムです。

