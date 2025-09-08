霊視で女性トラブルを警告されたダイアン・津田が大嘆き「最近すげぇ我慢してんねん」／「小さい頃からいっぱい憑いてる」千鳥・大悟、現在進行形で憑いている霊とは...？『チャンスの時間』無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#328を、9月7日（日）夜11時より放送いたしました。（見逃し配信URL : https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p328）

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■霊視で女性トラブルを警告されたダイアン・津田が嘆き「最近すげぇ我慢してんねん」

「小さい頃からいっぱい憑いてる」霊に憑かれやすい千鳥・大悟、現在進行形で憑いている霊の正体にノブが納得...？

9月7日（日）放送の#328では、苦手な人でも“怪談”が楽しめるよう、“キングオブ怪談ブレイカー”ことお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんが怪談や心霊写真にガヤを入れて怖さを吹き飛ばす、夏の恒例企画「第5回 怪談ブレイクチャレンジ」を実施しました。

第1回目から5年連続登場となるお笑いコンビ・ありがとうのぁみさんと、お笑い芸人・好井まさおさんが怪談師として登場し、最恐怪談を披露。YouTubeに投稿されている怪談動画の総再生回数が2億5千万回を超える好井さんの怪談では、「ヤマキという奴がいた」という登場人物の名前に、「めんつゆみたいな名前しとるやん」とツッコミを入れた津田さん。実力派怪談師の好井さんが言葉を詰まらせるなど、見事“怪談ブレイク”で笑いを起こすことに成功しました。今回も無事恐怖を退けることできたかと思われましたが、新たに追加されたチャレンジ“霊視ブレイク”でまさかの窮地に立たされることに。5000人超を霊視してきたという霊媒師・あさこさんから「女の人が憑いている。女狐みたいな」と霊視されたことで津田さんに一挙不安が立ち込めます。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

「女性トラブル、女の人と揉める、気のキツい女の人に絡まれる」と女性の霊が憑いている影響を語ったあさこさんに、言葉を発さなくなった津田さんは、大悟さんから「全然ブレイクせんやん」「色んな女を思い出して」とツッコまれる事態に。「男の人と4人ぐらい憑いている」と言い、男性の霊について「年配の顔の濃い方」と説明したあさこさんに、津田さんは「役所広司さんや」と、CMで共演している大物俳優の名を挙げ、話の腰を折りますが...。男性の霊から「女関係に気をつけてね」とメッセージを受け取った津田さんは「どんだけ女遊びしてるみたいな感じになってんねん」「最近すげぇ我慢してんねん」と、不満げな表情で声を荒げる展開となりました。

また、「小さい頃からすごいいっぱい憑いてると言われてる」と語る大悟さんにも、現在進行形で霊が憑いているとし、「左腰ら辺に憑いている」と説明したあさこさんの言葉に、ノブさんは「腰お化けだ」と、笑いを誘う場面も。その後、除霊してもらうことになり、真面目な表情で「ビックリするぐらい体が軽くなりました」と明かした津田さんに、ノブさんは「ほんまにビビってるやん」とツッコミを入れました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

一方、大悟さんは「どうしよ、腰男を取って、とんでもない腰になったら」と除霊を渋ったものの、ノブさんに「トリオが嫌やねん」「ボケとツッコミと腰男」と促されて除霊を受けることに。除霊後、大悟さんが語った感想にノブさんは「あかんやん」「バケモノになるぞ」と困惑する結末となりました。

“霊視ブレイク”終了後、津田さんは「初めて負けました」と敗北宣言。「ブレイクする気満々やったけど、一言も浮かばなかった」と打ち明け、「第5回 怪談ブレイクチャレンジ」は幕を閉じました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■相方のボケを奪われ続けた実力派漫才コンビ、ひつじねいり・松村が嫉妬心を爆発「俺だけを見てボケろ！」

番組ではさらに、マンネリ化してしまう相方との関係に刺激を与え、コンビ仲を再び燃え上がらせるためのドッキリ企画「ツッコミでコンビ愛を取り戻せ！相方嫉妬NTR！」も放送。実力派漫才コンビとして頭角を現しつつも、解散の危機が噂されているお笑いコンビ・ひつじねいりが挑戦。最近、他芸人とのユニット活動に力を入れているというツッコミの松村祥維さんをターゲットに、「もっとちゃんと俺の声を聞いてほしい」と不満をもらす相方の細田祥平さんがお笑いコンビ・東京ホテイソンのたけるさんとともに“嫉妬”させるドッキリを仕掛けました。

2年後輩であるたけるさんのスピード感あるツッコミに相方のボケを奪われ続け、不満を募らせていった松村さんは、一時収録が中断し、たけるさんが退席すると「たける不在の中でやってもうてええんちゃう？」「たけるがおらんくても別に出来るっちゃ出来るけどね？」と嫉妬心をあらわに。さらには「大丈夫？お腹痛い？」「体調悪いのにあれやったら、ちゃんとここ（コンビ）でやるから」と、たけるさんを帰らせようとする素振りまで見せた松村さんに、ノブさんは「かわいいなコイツ」「嫉妬がすごい出てるやん」と笑いました。

そして、ネタバラシ後、松村さんが「二度と俺のこと見ずにボケるなよ」「俺だけを見てボケろ！」と細田さんに訴えるなど、無事コンビ仲を再燃させること成功。大悟さんも「これでM-1も上手くいってくれたら、やった甲斐があった」と見届けました。本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

#328放送日：9月7日（日）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA