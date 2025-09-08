株式会社大東エンタープライズ

肉汁 × 鉄板ハンバーグ × 圧倒的リピート率

北海道を中心に人気の鉄板ハンバーグ＆札幌ザンギ専門店

「ファイヤーバーグ」FC加盟店募集中！

「この味なら、毎日でも通いたい」――そんな声があふれる人気業態

北海道、札幌発。

「食べてわかる長く愛される味」

食材加工を自社工場で一括管理することで、仕込み不要・高品質・安定供給を実現。

そんな『誰でも運営しやすく、リピートされる理由がある』強い仕組みを、今こそあなたの街へ！

ファイヤーバーグが選ばれる４つの強み

1．自社製造のハンバーグ

HACCP認定の直営工場で、成形から急速冷凍まで一貫製造。肉汁と手作り感を両立。

北海道HACCP（ハサップ）とは

HACCP（ハサップ）とは食品を作る際の衛生管理手法で、国際基準として現在各国で導入が進められています。

北海道では消費者の皆さんへの安全な食品の提供、また道産食品の信頼性向上のため、独自の認証制度「北海道HACCP」

2．仕込み不要で誰でも運営可能店舗では焼くだけ。人材不足の時代でも、効率的に営業できます。

3．メディア露出・認知度の高さ「ウワサのお客様」（フジテレビ）など、テレビ・SNSでの紹介多数。

4．安定＆堅実なローカル密着モデル月商350万円～も見込める立地展開。地方都市でも強い「ごはん屋」の王道業態。

初期投資も、回収スピードも安心

◎加盟金：２００万円

◎設備・内装等含めた初期投資目安：2,000万円～

◎投資回収期間：約3年～4年（平均）

全国どのエリアでも導入可能なシンプルな厨房設計と、仕組み化されたオペレーション。

店舗運営を支える、工場×本部サポート体制

◎直営工場から食材を安定供給（店舗仕込み不要）

◎本部によるスーパーバイジング

＆オペレーション改善

◎オープン前研修・マニュアル提供

◎各種販促素材支援あり

◎店舗運営が初めての方にも安心の開業支援

会社概要

社名：株式会社大東エンタープライズ

所在地：札幌市中央区北2条西13丁目1-1 K2ビル1F

代表取締役：丹山 東吾

設立：2011年4月

HP：https://www.fire-burg.com/

加盟店募集・お問い合わせ

“ 地元で愛される、強くて優しい飲食店を ”

【FCに関するお問い合わせ】

ファイヤーバーグフランチャイズ本部

メール：info@fire-burg.com

加盟募集ページ：https://v51ae.hp.peraichi.com