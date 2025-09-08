「ファイヤーバーグ」FC加盟店募集中！
肉汁 × 鉄板ハンバーグ × 圧倒的リピート率
北海道を中心に人気の鉄板ハンバーグ＆札幌ザンギ専門店
「ファイヤーバーグ」FC加盟店募集中！
「この味なら、毎日でも通いたい」――そんな声があふれる人気業態
北海道、札幌発。
「食べてわかる長く愛される味」
食材加工を自社工場で一括管理することで、仕込み不要・高品質・安定供給を実現。
そんな『誰でも運営しやすく、リピートされる理由がある』強い仕組みを、今こそあなたの街へ！
ファイヤーバーグが選ばれる４つの強み
1．自社製造のハンバーグ
HACCP認定の直営工場で、成形から急速冷凍まで一貫製造。肉汁と手作り感を両立。
北海道HACCP（ハサップ）とは
HACCP（ハサップ）とは食品を作る際の衛生管理手法で、国際基準として現在各国で導入が進められています。
北海道では消費者の皆さんへの安全な食品の提供、また道産食品の信頼性向上のため、独自の認証制度「北海道HACCP」
2．仕込み不要で誰でも運営可能店舗では焼くだけ。人材不足の時代でも、効率的に営業できます。
3．メディア露出・認知度の高さ「ウワサのお客様」（フジテレビ）など、テレビ・SNSでの紹介多数。
4．安定＆堅実なローカル密着モデル月商350万円～も見込める立地展開。地方都市でも強い「ごはん屋」の王道業態。
初期投資も、回収スピードも安心
◎加盟金：２００万円
◎設備・内装等含めた初期投資目安：2,000万円～
◎投資回収期間：約3年～4年（平均）
全国どのエリアでも導入可能なシンプルな厨房設計と、仕組み化されたオペレーション。
店舗運営を支える、工場×本部サポート体制
◎直営工場から食材を安定供給（店舗仕込み不要）
◎本部によるスーパーバイジング
＆オペレーション改善
◎オープン前研修・マニュアル提供
◎各種販促素材支援あり
◎店舗運営が初めての方にも安心の開業支援
会社概要
社名：株式会社大東エンタープライズ
所在地：札幌市中央区北2条西13丁目1-1 K2ビル1F
代表取締役：丹山 東吾
設立：2011年4月
HP：https://www.fire-burg.com/
加盟店募集・お問い合わせ
“ 地元で愛される、強くて優しい飲食店を ”
【FCに関するお問い合わせ】
ファイヤーバーグフランチャイズ本部
メール：info@fire-burg.com
加盟募集ページ：https://v51ae.hp.peraichi.com