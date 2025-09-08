ソニーフィナンシャルグループ株式会社

ソニーフィナンシャルグループ株式会社（代表執行役 社長 CEO：遠藤 俊英、本社：東京都千代田区） は、本日、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」）より、当社普通株式の東京証券取引所プライム市場への上場が承認されましたことをお知らせいたします。なお、東京証券取引所プライム市場への上場日は2025年9月29日（月）を予定しており、同日以降、東京証券取引所において当社普通株式の取引が可能となる予定です。

ソニーフィナンシャルグループ（以下「ソニーFG」）は、ソニー創業者の一人である盛田昭夫氏が1979年に設立した生命保険事業に端を発しています。同事業では創業時より、厳格な採用基準を満たし独自の教育を受けた保険のプロフェッショナルであるライフプランナーを軸に、お客さま本位のサービスを徹底してまいりました。その後、ネット金融の黎明期にダイレクト損害保険・インターネット銀行へ参入し、今日では介護事業やベンチャーキャピタル事業を包摂する金融グループとして、ソニーFG は業容を拡大し続けています。「感動できる人生を、いっしょに。」という新たなビジョンのもと、引き続きソニーグループの金融事業として、従来の業界慣習にとらわれない唯一無二の金融サービス企業となることを目指してまいります。

なお、上場承認に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイト「新規上場会社情報」をご参照ください。

日本取引所グループ「新規上場会社情報」ウェブサイト：

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

ソニーフィナンシャルグループ株式会社 ウェブサイト：

https://www.sonyfg.co.jp/

https://www.sonyfg.co.jp/ja/company/ir_individual.html

当社では、ご祝意（ご祝電・ご祝花・ご祝品等）については、お心遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきたく、ご理解のほどお願い申し上げます。

※本発表文は証券の売付けの申込み、又は、証券の買付けの誘引もしくは申込みの勧誘を行うものではありません。本発表文は、当社普通株式の上場に関して一般に公表するものであり、投資の勧誘又はその他の類似行為を行うためのものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は販売を行うことはできません。