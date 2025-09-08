独立開業で業種のミスマッチを防ぐ！あなたの適性を客観的に分析し、成功への第一歩をサポートする無料診断ツールを提供開始

株式会社 Grill

SNSマーケティングやPRを通じ、多数の店舗・企業のデジタル施策を支援する株式会社Grill（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩館 大地、以下「Grill」）は、運営する店舗ビジネス特化メディア「店舗カイゼンラボ」において、独立・開業を検討する方向けの無料業種診断ツール「無料の独立・開業支援 業種診断」の提供を開始いたしました。

無料の独立・開業支援 業種診断ツールとは

24の質問に答えるだけで、個人の価値観や志向性から最適な業種を診断し、開業成功への第一歩をサポートします。

◆サービス開始の背景

近年、副業解禁や働き方改革の流れを受け、独立開業への関心が高まっています。しかし「どの業種が自分に向いているかわからない」「開業したいが何から始めればよいか迷っている」といった声が多く寄せられていました。

Grillがこれまで支援してきた数多くの小規模店舗の事例から、開業成功の鍵の一つとしては「自分の特性に合った業種選び」にあることを考えています。そこで、開業検討者が客観的に自身の適性を把握できるツールとして「開業支業種診断」を開発いたしました。

◆「無料の独立・開業支援 業種診断」の特徴

・24の質問で個人の適性を客観診断

「人を美しく・健康にすることへの情熱」「料理や食材へのこだわり」「専門知識での問題解決への意欲」など、多角的な質問から個人の価値観や志向性を分析します。

・実践的な業種マッチング

美容・健康業界、飲食業界、小売業界、サービス業界など、実際の店舗ビジネスに基づいた具体的な業種を提案します。

・完全無料での提供

診断は無料で利用でき、結果もその場で確認可能。開業検討の入り口として気軽にご活用いただけます。

◆今後の展開

今回の診断ツール提供を皮切りに、「店舗カイゼンラボ」では開業支援コンテンツをさらに充実させてまいります。診断結果に基づいた業種別の開業ガイドや資金調達方法、成功事例の紹介など、開業検討者が必要とする情報を体系的に発信していきます。

さらに、すでに開業されている店舗オーナー様向けには、業種や抱えている悩み、個人の特性に合わせた最適な集客方法を提示するコンテンツの開発も予定しています。

「売上が伸び悩んでいる」「新規客が獲得できない」「リピーターが定着しない」といった具体的な課題に対し、その店舗の業種特性とオーナー様の志向性を踏まえたオーダーメイドの集客戦略を提案することで、より実践的で効果的な店舗運営支援を目指してまいります。

「あなたにピッタリの業種が見つかる。開業への第一歩を踏み出そう。」

無料の独立・開業支援 業種診断は、店舗ビジネスでの独立を目指す全ての方、そして既に運営されている店舗オーナー様に、自信を持って事業展開ができるよう現場目線でサポートいたします。

▼無料の独立・開業支援 業種診断URL

https://tenpolab.jp/opening-diagnosis

▼店舗カイゼンラボURL

https://tenpolab.jp/

◆本件に関するお問合せ＆取材のお申込み

株式会社Grill 鵜飼 晃弘

メールアドレス：akihiro.ukai@grill.co.jp

電話番号 ：03-6804-1647

◆会社概要

会社名 ：株式会社Grill（読み：グリル）

代表者 ：代表取締役 岩館大地

設立日 ：2019年12月24日

事業内容：SNSマーケティング事業、D2Cストア事業、経営コンサルティング事業

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 恵比寿グリーングラス9F

URL ：https://grill.co.jp/