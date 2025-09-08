「乃木坂46特別１面新聞」通信販売スタート【スポーツ報知４～７日付】

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は9月4～7日に神宮球場で開催された乃木坂46「真夏の全国ツアー 2025 」東京公演を記念し、乃木坂46特別１面新聞を販売しました。４日間神宮球場周辺で発売された特別１面新聞を通信販売します。税込180円プラス送料で、特別１面新聞の１面ページ以外はそれぞれ9月4～7日付のスポーツ報知最終版紙面になります。現地にお越しになれなかった方もこの機会にぜひお買い求めください。

通信販売サイトはこちら :https://store.shopping.yahoo.co.jp/sports-hochi/

