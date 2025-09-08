REHATCH株式会社

REHATCH株式会社はオンラインカンファレンス

『ECの成長は、分析が9割 ～広告・サイト・モール・CRMのデータの使い方～』を開催します！

EC事業者様向け！

そのサイトに眠ったデータを“売上”に変えませんか？

広告・Shopify・GA4・モール・LINE/CRMを横断し、

明日から売上に直結する施策に落とし込む実践セミナーです。

Shopify標準レポートやダッシュボードで把握すべき指標、

GA4の購買行動イベントの読み方、カゴ落ち＆CRMの鉄板導線まで、具体例込みで解説します。

■こんな方におすすめ

「データは見ているが、次の一手に活かしきれていない感覚がある」

「モールと自社ECの数値が分断され、全体最適ができない」

「GA4やShopifyのどの指標を見れば売上が伸びるのか整理したい」

「カゴ落ち対策/LINE CRMの“効く導線”と数値の目安値を知りたい」

■登壇企業・テーマ

【REHATCH株式会社】

Web広告のデータ分析＆モール横断のデータ統合 ～媒体・モール・自社EC・CRMのデータの横断分析～

【株式会社WACUL】

ECサイトの売り上げアップ！CVRを上げるGA4を活用したアクセス解析手法 ～GA4を活用した改善ポイントの見つけ方／課題特定から打ち手の型と事例～

【株式会社これから】

Shopifyのストア分析機能 ～管理画面のダッシュボード／レポートで追うべきKPIや期間比較・チャネル分析の勘所～

【株式会社E-Grant】

モール分析 ～EC特化CRM/MA「うちでのこづち」での顧客分析～施策～効果検証の回し方と、モール連携の活用ポイント～

【スタークス株式会社】

カゴ落ちの施策／LINEのCRM施策（鉄板導線の数値） ～離脱ユーザーをSMS/メールで呼び戻す「ReCV」と、LINE特化CSツールの実践パターン。優先度の高い“カゴ落ち”領域にフォーカス～

■ 開催概要

ECの成長は、分析が9割～広告・サイト・モール・CRMのデータの使い方～

開催日時：

【LIVE配信】9月12日12:00~13:40

【アーカイブ配信】9月15日12:00~13:40

【アーカイブ配信】9月16日13:00~14:40

開催形式：オンライン（※後日アーカイブにて配信予定）

参加費：無料

お申し込みページ：https://client.eventhub.jp/ticket/mWqH3Dq938?utm_content=seminar&utm_term=prtimes(https://client.eventhub.jp/ticket/mWqH3Dq938?utm_content=seminar&utm_term=prtimes)

▼スピーカー

REHATCH株式会社 セールスマネージャー

松藤聖馬

エン・ジャパン株式会社に新卒で入社。主にIT・WEB領域の顧客に対して、採用全般にまつわるソリューションを提案するBtoBの営業活動、また求職者側の営業活動にも携わる、両面コンサルタントとして経験を積む。入社2年目にはチームリーダーに抜擢され、プレイングマネジメント業務を経験し、新組織の0→1 立ち上げなども経験。REHATCHに入社後は、既存顧客のマーケティング支援案件を経験。直近ではセールスマネージャーとして全体の案件統括、案件推進、営業数値管理などをメインに、セールス業務に従事しつつ、自社のマーケティング活動における業務にも携わる。

【REHATCH株式会社について】

REHATCH株式会社は、「意思決定で、世界をうごかす。」をミッションとして、多様なデータ（広告データ、顧客データ等）の一元管理分析ツール「ONE」を開発・運営しております。また、弊社が培ってきたナレッジおよび自社ツールを用いて、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援しております。

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F

代表：迫田 亮太

会社HP：https://re-hatch.jp/