DIYで小屋を作る！『dopa（ドゥーパ！）』2025年10月号（163号）発売

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、「dopa ２５年１０月号」（発行：株式会社キャンプ／代表取締役社長：関根真司）を発売いたします。

・ これを読めば絶対作れる！ 特集は「小屋作りの教科書」

2025年の手作り小屋特集は、dopaの原点に立ち戻り、「庭に作る小さな小屋」にフォーカス。バラエティあふれる手作り小屋紹介を皮切りに、セルフビルドに役立つ実践的なノウハウを今まで以上にググッと掘り下げました。DIY初心者からエキスパートまで、全セルフビルダーに役立つ“超現場的テクニック＆アイデア”を伝授します！

・実例集は“庭で愉しむ小屋”

特集の巻頭では、DIYerが自宅の庭に作った4軒の手作り小屋を紹介。夫婦でそれぞれの趣味を楽しむシェア小屋から、室内に土間を切った観葉植物のためのボタニカルハウス、愛馬のために物置を増築したバイクガレージ、薪ストーブのあるログ風の男の隠れ家……それぞれのライフスタイルや哲学が反映された空間とアイデアは必見です。アクセス抜群で、気軽に自遊時間を楽しめる。そんな庭に小屋がある暮らしの喜びをご覧ください。

・ビギナーからベテランまで役立つ「超実践的！小屋作りガイド」

構想ゼロから完成まで、DIYで小屋を建てる全プロセスを12のセクションに分け、施工区分ごとにわかりやすく解説。初めて小屋作りに挑戦するDIYerはもちろん、2棟目、3棟目を目論むベテラン小屋ビルダーにも役立つ、実践的かつリアルな情報満載のDIYガイドをお届けする。取り上げる項目は以下。プランニング／工法／基礎／土台と床／骨組みと壁下地／屋根／外壁／建具／断熱／内装／電気工事／換気・冷暖房

・クリエイティビティが爆発した、ツリーハウスの紹介も

特集の最後の締めくくるのは、遊び心の詰まった小屋の頂点ともいえるツリーハウス。紹介するのは、中上かおりさんが仲間と3年に月日をかけて作った樹上の小屋で、その形はなんと巨大な松ぼっくり！ DIYの自由さとラディカルさを象徴するような本作品の構造から製作エピソードを、じっくりお楽しみいただきたい。

【第2特集 第27回 dopa DIY大賞受賞作品集】

今年もスゴい作品が集まりました！ 第２特集では、27回目を迎える本誌主催のDIYコンテストを受賞作の中から、厳選された11作品を紹介。日本中のＤＩＹ好きが腕をふるった傑作の数々から、既製品にはない物語と温もりが宿っているのを感じるはず。「こんなの欲しかった！」を全部、手作り。これを見れば、きっとあなたも作りたくなる！

【バラエティあふれる連載にも注目】

ガスシールドアーク溶接を駆使した金属加工DIYリポート、DIYユニット「HAMMERS」の裏山開拓記など、さまざまなジャンルのもの作りの魅力を個性あふれる作家とともにお届けします。その他、自給自足の田舎暮らしエッセイやムービー＆ブックレビューなど読み物も充実。こちらもぜひお楽しみください！

［商品概要］

dopa ２５年１０月号 （ＮＯ．１６３）

著者：dopa編集部

定価：1,540円(税込)

発売日：2025年9月8日

判型：A4変形

ISBN:4910166591051

電子版：有り

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0FM4JCL4G/

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1262171838