20代転職希望者の転職理由は「給与・年収アップ」が最多。ヤングキャリアは「やりがい」「残業減」、第二新卒は「人間関係」「風土」重視の傾向

株式会社学情（本社：東京都中央区）は、20代の仕事観や働く意識をひも解くため、20代の転職希望者を対象に「転職理由」についてインターネットアンケートを実施しました。社会人経験３年以上のヤングキャリアの転職理由トップ３は、「給与・年収をアップさせたい」45.4%、「もっとやりがい・達成感のある仕事がしたい」26.8%、「残業を減らしたい、休日を確保したい」21.6%でした。一方、社会人経験３年未満の第二新卒の転職理由は、「給与・年収アップ」32.5%、「職場の人間関係に不満があった」26.1％、「より会社の風土や考え方が合う企業で働きたい」22.9％の順でした。１位は同じでしたが、ヤングキャリアはやりがいや残業減を、第二新卒は人間関係や風土を重視する傾向があることが分かりました。

【TOPICS】

（1）転職理由は「給与・年収アップ」が最多。ヤングキャリアはやりがい・残業減、第二新卒は人間関係・風土重視の傾向

（2）転職で実現したいことは、ヤングキャリア、第二新卒とも「給与・年収が上がること」が最多

【調査の背景】

終身雇用が当たり前ではなくなりつつある今、働き手による主体的なキャリア形成への関心が高まり、転職を通じてキャリアを形成したいと考える人も増える傾向にあります。転職への関心が高まるなか、20代の転職意向について調査しました。

社会人経験３年以上のヤングキャリアの転職理由（複数回答可）は、「給与・年収をアップさせたい」が45.4%で最多。次いで「もっとやりがい・達成感のある仕事がしたい」26.8%、「残業を減らしたい、休日を確保したい」21.6%が続きました。

社会人経験３年未満の第二新卒の転職理由のトップは、同じく「給与・年収をアップさせたい」32.5%。次いで「職場の人間関係に不満があった」26.1％、「より会社の風土や考え方が合う企業で働きたい」22.9％の順でした。ヤングキャリア、第二新卒ともトップ５は同じ項目が並びましたが、ヤングキャリアはやりがいや残業減を、第二新卒は人間関係や風土を重視する傾向があることが分かりました。

就職・転職で実現したいこと（複数回答可）を尋ねたところ、ヤングキャリアは「給与・年収が上がること」が57.7％で最多。次いで「希望する仕事に従事できること」41.2％、「良好な人間関係を築けること」33.0%、「スキルを身につけて成長できること」26.8%が続きました。第二新卒も、１・２位は「給与・年収が上がること」42.0％、「希望する仕事に従事できること」37.6％で同じ順位。次いで「良好な人間関係を築けること」と「スキルを身につけて成長できること」が32.5%で並びました。

一方、職歴なしの既卒者が就職で実現したいことは、「希望する仕事に従事できること」52.6％が最多。次いで「スキルを身につけて成長できること」39.5％、「プライベートな時間を確保できること」36.8％が続き、職歴のある20代とは異なる傾向があることが分かりました。

■調査概要

・調査期間：2025年8月2日～2025年8月18日

・調査機関：株式会社学情

・調査対象：20代就職・転職希望者（20代専門転職サイト「Ｒｅ就活」のサイト来訪者）

・有効回答数：303件

・調査方法：Web上でのアンケート調査

※各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までを表記しているため、択一式回答の合計が100.0％にならない場合があります。

