モバイルオーダーシステム「ぐるなびFineOrder」新規導入キャンペーンを実施

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原 章郎）が提供するモバイルオーダーシステム「ぐるなびFineOrder」は、新規でご契約いただく企業様を対象とした導入キャンペーンを2025年9月1日（月）より開始しました。

ぐるなびFineOrderは、豊富な注文機能と多店舗管理機能を強みに、飲食店の省力化に貢献してきました。今回はぐるなびFineOrderの「標準プラン」に加え、動画やテーマカラー設定などによって、メニューのシズル感やお店の世界観を豊かに表現する「Premium UI/UX機能」をプラスしたパッケージプランを、期間限定でキャンペーン特別価格にて提供します。

通常プラン画面イメージPremium UI/UX画面イメージ

初めてのご利用でも安心！導入はぐるなびにお任せ

ぐるなびFineOrderでは、初期設定から稼働時のサポート体制において高い評価をいただいています。

モバイルオーダーを初めて導入いただく店舗様もお気軽にご相談ください！

-主なサポート内容-

メニュー登録、店舗ページ作成、機能初期設定、稼働レクチャー、稼働立会い、QRPOP作成等

■キャンペーン概要

名称 ：ぐるなびFineOrder 新規導入キャンペーン

内容 ：通常プランにPremium UI/UX機能(有償オプション)を追加したパッケージプランをキャンペーン特別価格で提供

価格 ：お問い合わせください

期間 ：2025年9月1日（月）～ 2026年3月31日（火）ご導入開始分まで

対象 ：2025年8月31日（日）時点で「ぐるなびFineOrder」を未契約の企業様

問合せ先：https://x.gd/9PXEQ

※ご利用には対応POSシステムとの連携が必須です。対応機種や導入条件の詳細は、お問い合わせください。

■「Premiuｍ UI UX機能」導入事例

・牛たん炭焼 利久

https://note.com/gnavi_official/n/n68660a862d3b

・珈琲館

https://note.com/gnavi_official/n/n15241d11ff87