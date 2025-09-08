アイデムフォトギャラリー［シリウス］田崎龍一　写真展「ハンガリー　モノクロ寸景」 期間：2025年9月11日（木）～9月17日（水）

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿 代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス] https://www.photo-sirius.net/ は田崎龍一 写真展「ハンガリー モノクロ寸景」 を9月11日（木）～9月17日（水）に開催いたします。

田崎龍一 写真展「ハンガリー モノクロ寸景」

東欧ハンガリーとの出会いが縁で、1989年以降、幾度となく同国を訪れて、沢山の写真を撮影してきました。そして、主にグループ展などで作品を発表してきました。

今回、撮り溜めたカラー写真（３対２の比率）の中から、厳選したものを画像編集ソフトで１対１のスクエアサイズに変更して、さらにモノクロームに変換、静謐な白と黒の世界を表現しました。

アスペクト比率を変えることにより安定した構図が得られ、また、モノクロームにすることで、階調の豊かさと粒子の陰影が、異国の空気感や時間の層を際立たせ、詩的な余韻をもたらしてくれます。

ハンガリーという国の歴史、文化、そして人々の佇まいには、どこか懐かしく、普遍的な感情が宿っています。その静かな輝きを見る者と共有し、遠い国の日常の断片が、どこか自分自身の記憶や感情と重なることを願っています。

本展では、2004年から2024年までに撮影した首都ブダペストの歴史的街並みや、大自然の風景、地方都市の佇まい、人々の素朴な表情など50点をキャプションと使用カメラ名を添えて展示します。

（半切額42点、タペストリー4枚×2点）

＜後援＞

駐日ハンガリー大使館、リストハンガリー文化センター、日本ハンガリー友好協会

<プロフィール＞

1940年 横浜で生まれる。写真歴60年

日本ドナウフォトクラブ会長 日本ハンガリー友好協会理事 公益社団法人日本写真協会（PSJ）会員 ニコンプロフェショナルサービス（NPS）会員 デジタルフォト研究会会員

＜個展>

1990年10月「山と海の国・日本」（ハンガリー・ソルノク市文化センター）

1996年10月「ハンガリー 美しき大地の旋律」（東京・ドイフォトプラザ渋谷）

2008年9月「日の昇国から」（ハンガリー・ソルノク市議会堂）

＜写真集＞

2009年3月 「ハンガリー 出会いから20年」（近代文芸社）

写真展の様子は「シリウスブログ」でもご紹介します！

■シリウスブログ

https://www.photo-sirius.net/blog/

■シリウス公式Facebook

https://www.facebook.com/photo.sirius

[お問い合わせ]

アイデムフォトギャラリー シリウス事務局

TEL：03‐3350‐1211

https://www.photo-sirius.net/