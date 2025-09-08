【男女1000人に聞いた】外壁塗装が上手そうな芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■ローラー片手に大活躍！？ 外壁塗装が似合う芸能人ランキング！

家の印象を大きく左右する外壁塗装。

実際は職人の手で丁寧に仕上げられるものですが、もし芸能人が塗装に挑戦したら…と想像すると少しワクワクしませんか？

ということで今回はカノウ株式会社と共同で、全国の男女1000名を対象に「外壁塗装が上手そうな芸能人」についてのアンケートをおこないました。

「外壁塗装が上手そうな芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年8月18日 ～ 9月1日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「外壁塗装が上手そう」と思う芸能人を1人教えてください。

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

外壁塗装が上手そうな芸能人ランキング！

◆第1位 ヒロミ 472票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・DIYのイメージがある。（10代・女性）

・テレビでDIYをしているのをよく見たから。（10代・女性）

・キャンプ場を建てたり、テレビ番組でそういったことをしてるのを観たことがあるから。（20代・男性）

・何でも出来そうなイメージなので。（20代・男性）

・DIYが得意なイメージだから1番できそう。（30代・女性）

・テレビ番組などで何度も家のリフォームや外構工事を手がけており、外壁塗装のような作業もお手のものだから。（30代・男性）

・DIYの人という印象が強いから。（30代・男性）

・DIYやリフォームの知識・経験が豊富で、実際にテレビでも家や家具を直したり作ったりしている姿をよく見かけるから。（30代・男性）

半数近くの圧倒的支持を集めて堂々の第1位に輝いたのは「ヒロミ」さんでした。

リフォーム番組などで培ったDIYの腕前と実績、そして器用さと几帳面さが高く評価された結果です。

◆第2位 所ジョージ 127票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・何かを作るのが得意そうだから。（10代・女性）

・わざと崩して「これがいいんだよね」と言いそう。（20代・女性）

・大抵のことは自力でこなせそうだし、手先が器用そうだから。（30代・女性）

・器用なイメージがあるから。（30代・男性）

・手先が器用そうで、塗装とかも上手そうだから。（40代・女性）

・リフォームなどをおやりになっているので、外壁の塗装も好んでやっている感じがするので。（40代・女性）

・何でも手を出していて器用だから。（40代・男性）

第2位に選ばれたのは「所ジョージ」さんでした。

趣味のガレージづくりやモノづくりの姿勢から、日曜大工やDIYに親しんでいるイメージが強く、「楽しみながら外壁塗装もこなしてくれそう」との声が多数寄せられました。

◆第3位 城島茂 66票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・鉄腕DASHでいろいろなことに挑戦してたから。（20代・男性）

・つなぎを着た姿が様になっていそうだから。（20代・女性）

・番組での長年の経験を生かして、手際よく作業を進めると思う。（30代・女性）

・鉄腕DASHでのDIYに頼りがいがあるから。（30代・男性）

・番組でも器用そうだし丁寧になんでもやりそう。（40代・女性）

・丁寧な仕事をしそうだから。（50代・女性）

第3位にランクインしたのは「城島茂」さんでした。

鉄腕DASHを通じて培ったDIYの経験から、地道で丁寧な作業をこなす姿が印象的で、「コツコツと外壁塗装も仕上げてくれそう」との声が多く集まりました。

◆第4位 みやぞん 31票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・筋肉質だから。（10代・女性）

・几帳面そう。（30代・男性）

・体力もあって繊細そう。（30代・女性）

・センスがあるイメージがあるため。（30代・女性）

・コツをつかむと器用になんでもこなせそうなので。（40代・男性）

第4位に選ばれたのは、明るいキャラクターで人気の「みやぞん」さんでした。

器用で多才な一面を持ち、何事にも前向きに挑戦する姿勢が「外壁塗装も楽しみながら取り組んでくれそう」と評価されました。

◆第5位 森泉 29票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・DYI上手そうだから。（30代・男性）

・DIYのイメージがあるから。（30代・女性）

・DIYが得意で、番組でも家を作っていたので上手そう。（30代・女性）

・DIYの家具作りなどで、ニスやペンキを塗る姿が様になっているので。（50代・男性）

・家具作りの行程で、ハケでの色塗りが上手いと思ったので、外壁でも簡単にやりこなすのではないかと思ったので。（50代・男性）

第5位にランクインしたのは、モデルでありながらDIY好きとしても知られる「森泉」さんでした。

テレビ番組でも数々のリフォームに挑戦し、その独創的な発想と実行力が注目されています。

◆同率第6位～第10位

ここからは同率第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

同率第6位 木村拓哉 25票

・一つ一つの作業が丁寧そうだから。（10代・女性）

・なんでもできそう。（30代・女性）

・器用そうだから。（40代・男性）

同率第6位 的場浩司 25票

・器用そうに塗装をするイメージ。（30代・男性）

・几帳面で、器用そうなので。（40代・女性）

・職人っぽい感じがするので。（40代・男性）

第8位 タモリ 24票

・器用だから。（10代・男性）

・器用で何でも抜かりなくやってくれそうなので。（40代・女性）

第9位 カズレーザー（メイプル超合金） 22票

・上手そうだから。（40代・男性）

・細かいところもしっかりしていないとイライラしそうで、神経質なくらいに丁寧に作業してくれそう。（40代・男性）

第10位 阿部寛 21票

・クールにやっていそう。（40代・男性）

・几帳面に完璧な塗装をしそうな感じがするから。（50代・男性）

ということで今回は、以上のようなランキングになりました。

外壁塗装が上手そうな芸能人ランキングでは、第1位ヒロミさんが圧倒的得票でトップに輝き、第2位には所ジョージさんが続きました。

どちらもDIYやモノづくりに精通し、実際の経験や器用さが支持につながった形です。「信頼して任せられる」との声が多く、納得の結果となりました。

あなたが「外壁塗装が上手そう」と思う芸能人はランクインしていましたか？

ぜひチェックしてみてくださいね！

