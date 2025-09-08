【10代～50代の女性に調査】6割以上が、足痩せをしたいと思った事が「ある」と回答

株式会社NEXER

■足痩せしたいと思ったことはある？

ファッションを楽しむうえでも、スラリとした脚は理想的です。

しかし実際には、運動不足や加齢、生活習慣の影響などから、思うように引き締められないと感じる方も少なくありません。

実際に、どのくらいの方が足痩せしたいと思っているのでしょうか。

そこで今回はシルキースタイルと共同で、10代～50代の女性200名を対象に「足痩せ」についてのアンケートをおこないました。

「足痩せに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年8月22日 ～ 9月1日

調査対象者：10代～50代の女性

有効回答：200サンプル

質問内容：

質問1：あなたは足痩せしたいと思った事がありますか？

質問2：足痩せしたいと思った理由を教えてください。

質問3：足のどの部分が特に気になるか、もっとも気になる部位を選んでください。

質問4：その部位が特に気になる理由を教えてください。

質問5：足痩せのために何かを試したことはありますか？

質問6：どのようなことを試したことがあるかと、その効果を教えてください。

質問7：足痩せのために今後やってみたいことはありますか？

質問8：足痩せのために今後どのようなことをやってみたいか教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■63％が「足痩せしたいと思ったことがある」

まずは、足痩せしたいと思ったことがあるかを調査しました。

6割以上の方が、足痩せしたいと考えていることが分かりました。

その理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

足痩せしたいと思った理由は？

・外を歩いてるときに窓に映った自分の足の太さに不満をもったから。（10代）

・産後でもキレイなママでいたいから。（20代）

・鏡で見て理想より太いと感じたから。（30代）

・座った時の太もものむにむにが嫌。（30代）

・パンツスタイルを格好よくしたいから。（40代）

・むくみが気になるので。（50代）

理想より太く感じていたり、綺麗にしていたいという気持ちがあったり、自分のイメージする理想像との差を感じている方が多くいるようです。

また、自分が着たいと思う服を着こなしたいという意見や、むくみが気になるという意見もありました。

むくみが解消されるだけでもすっきり見えるようになるため、むくみ解消も足痩せに効果がありそうですね。

■76.2％が、もっとも気になる部位は「太もも」と回答

足瘦せしたいと思ったことがある方に対して、足のどの部分がとくに気になるかを聞いてみました。

76.2％の方が「太もも」と回答し、20.6％の方が「ふくらはぎ」と回答しました。

「太もも」と「ふくらはぎ」で9割以上を占めることが分かりました。

それぞれの部位が気になる理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「太もも」回答理由

・短パンを履いた時1番目立つから。（10代）

・タイトなズボンが流行っていても着こなせないから。（20代）

・1番太さが気になるから。（30代）

・筋肉も脂肪もしっかりついてるので、スラッとした脚を出してみたいと思ってしまう。（30代）

・浮腫みやすく、セルライトが多いから。（40代）

・太ももがくっついてるのが嫌だから。（40代）

「ふくらはぎ」回答理由

・浮腫がひどい。（20代）

・Ｏ脚で足の形が良くないから。（30代）

・ふくらはぎが太いとむくんでいるように見えて、ボテッとみえるから。（30代）

・見える場所だから。（40代）

・太ももは隠せてもふくらはぎが太いと足全体が太く見える。（50代）

「太もも」と回答した方は、タイトなズボンが着こなせないという理由や、太ももの間に隙間ができず太さが気になるという方が多くいました。

「ふくらはぎ」と回答した方は、見える場所のため、太く見えることを気にしている方もいました。

■57.1％が、「足痩せのために何かを試したことがある」と回答

足瘦せしたいと思ったことがあると回答した方の中で、実際に何か試したことがあるか聞いてみました。

57.1％の方が「試したことはある」と回答しています。

過半数の方が、足痩せについて何かを試していることが分かりました。

どのようなことを試したことがあるかを聞いてみたので、一部を紹介します。

足痩せのためにどんなことを試した？

・Youtubeでの脚やせ動画。なんとなく足がすっきりした。（10代）

・着圧ソックス履いて過ごしました。（20代）

・リンパマッサージ。むくみが取れてスッキリした。（30代）

・筋膜ローラー。徐々に引き締まっている気がする。（40代）

・運動、食事制限。（40代）

・かかとの上げ下ろし運動。（50代）

足痩せのためには、動画を見ながら運動したり、マッサージをしたり、着圧ソックスを履いてみるなど、自宅でできるものを取り入れている方が多くいました。

手軽に試せるところから試している方が多いようです。

■36.5％が「足痩せのために今後やってみたいことがある」

足瘦せしたいと思ったことがあると回答した方の中で、今後足瘦せのためにやってみたいことがあるかを聞いてみました。

36.5％の方が「やってみたいことがある」と回答しています。

どのようなことを試してみたいのかを聞いてみたので、一部を紹介します。

足痩せのために今後どんなことをやってみたい？

・サプリメントやピラティスなど。（20代）

・エステ。ぐりぐり揉んでほしい。（30代）

・プールで歩く。（30代）

・着圧タイツをはいたりマッサージをする。（40代）

・リンパマッサージ。（40代）

・ウォーキングをしたい。（50代）

足痩せのために今後も今やっていることを継続したい方や、新しく何かを取り入れたいという方もいました。

サプリメントや着圧タイツなど自宅にいながら取り入れられるものだけでなく、ピラティスにやエステなど、家の外でも取り組みたいという意見がありました。

ピラティスやエステは、足痩せだけでなく気分転換にもなりそうですね。

■まとめ

今回は「足痩せ」に関するアンケートを行い、その結果について紹介しました。

63％の方が「足瘦せしたいと思ったことがある」と回答しています。

足痩せしたい理由では、綺麗でいたい、自分が着たいと思う服を着たいなど、美しくありたい気持ちが回答から感じられました。

とくに気になる部位は、太もも、ふくらはぎの順に多い結果でした。

足痩せが気になる方のうち、半数以上が足痩せのために何かを試したことがあり、理想に近づくための努力をしていることが分かります。

動画を見ながら運動をしたりマッサージをしたりなど、自宅でできることを取り入れている方が多くいました。

今後は、エステやピラティスなど外での取り組みも入れたい方や、自宅でできることを継続したい方もおり、各々の方法で足痩せ対策をしていくようです。

自宅で継続するうえでは、痩身や美容に関する製品の導入も有効かもしれません。

ご自身の目指す姿を思い浮かべながら、理想のスタイルへ近づく方法を見つけてみてはいかがでしょうか。

