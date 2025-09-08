「奇跡の30歳」がバストトップの限界表現に初挑戦『天木じゅん写真集 あまぽち』2025年10月16日（木）、小学館より発売！
撮影：LUCKMAN
撮影：LUCKMAN
グラビア界のトップスター・天木じゅんさんが、身も心も全解放して20代ラストの色気を大放出したメモリアルな写真集を、30歳の誕生日である2025年10月16日に小学館より発売いたします。
撮影の舞台は、台湾最南端のリゾート地、墾丁（ケンティン）。太陽の日差しが降りそそぐ夏のような気候に誘われて、セクシーな水着や下着など10着以上の衣装を着こなした天木さん。白砂のビーチではレインボーカラーの、ホテルのプールではシックな三角ビキニで水と戯れ、夕暮れのビーチでは白ハイレグ水着で砂浜を散策。ベッドの上でゴロゴロしながら披露してくれた高級ランジェリー姿も、前から後ろから360度のアングルで撮られています。夜の街をそぞろ歩く、キュートな素顔もたっぷり収録しています。
そしてスイートルームやプライベートプールでは、写真集６作目にして「バストトップの限界表現」に初挑戦！ 思わず指先で「ポチっと」触れたくなるその先端は、魅惑のシェイプを見せてくれています。
ファンのみならず待望していたカットが満載の、天木じゅんさんの最高傑作が誕生しました。
天木じゅんさんコメント
このたび、6冊目となる写真集をリリースさせていただくことになりました。
今回の作品は、自分自身でも「完璧」と感じられるほど納得のいく仕上がりで、限界のない新しい表現が次々と生まれていく撮影となりました。デビューした頃の、まだ“可能性しかなかった”自分に、もう一度出会えたような …… そんな感覚さえありました。
制作を共にしたのは、まさにトップクラスのチーム。撮影はどこまでも円滑で効率的、誰一人として愚痴をこぼすことなく、温かな空気が現場に満ちていました。
特に印象に残っているのが、海のシーン。遠くから手を振ってくれていたいつも笑顔で可愛い編集さん、私の一番の味方であり愛のあるマネージャーさん、同い年のヘアメイクさん、本当に楽しかった！ と言ってくれたスタイリストさんたちの優しい眼差しに、思わず涙がこぼれそうになりました。夕日は美しく、晴れ間ばかりの天候にも恵まれ、風までもが味方をしてくれているような気がしました。
そんなプロフェッショナルの集団の一員として自分がそこにいられたこと、心から誇りに思います。自分自身に、そして共に創り上げた皆さんに、拍手を送りたいです。
そして今、こんなにも幸せな仕事をさせていただいていることを、誇りに思います。
みなさんが求めているのはこれですね？ ── その答えが詰まってます。
この写真集が、誰かの心にそっと届く一冊になりますように。
撮影：LUCKMAN
撮影：LUCKMAN
プロフィール ……あまき・じゅん／1995年10月16日生まれ、兵庫県出身。身長149cm、Ｂ95Ｗ59Ｈ93。2013年にデビューし、現在はグラビアを中心に女優やタレントとして幅広く活躍中。愛称は「じゅんちゃん」。
公式X @jun_amaki(https://x.com/jun_amaki)
公式Instagram @jun.amaki(https://www.instagram.com/jun.amaki/)
【書誌情報】
*******************************
『天木じゅん写真集 あまぽち』
撮影：LUCKMAN
定価：3960円（税込） A4判112ページ
2025年10月16日発売
ISBN：978-4-09-682490-0
発行：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09682490
*******************************
■イベント情報
発売を記念したお渡し握手会も全国３都市で開催！ オンラインサイン会も実施します！
【東京】
日時：2025年10月19日（日）13:00～
場所：日販本社オチャノバ（東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング7階）
https://www.hmv.co.jp/news/article/250903123/
【名古屋】
日時：2025年11月1日（土）11:00～
場所：星野書店近鉄パッセ店（名古屋市中村区名駅1-2-2 近鉄パッセ8階）
https://hoshinoshoten.jp/event/amakijunevent/
【大阪】
日時：2025年11月1日（土）17:00～
場所：タワーレコードあべのHoop店（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 あべのHoop 6F）
https://teket.jp/186/56318
【オンラインサイン会】
日時：2025年10月19日（日）18:00～
https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=wnr04QRk0OGc
■提供素材（解禁画像）
※画像使用の際はクレジット「撮影：LUCKMAN」の記載をお願いします。