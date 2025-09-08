ヴァレオとモメンタ、先進運転支援システム技術を新たな高みへ導く戦略的提携を締結

株式会社ヴァレオジャパン

先進運転支援システム（ADAS）の世界的リーダーであるヴァレオと、自動運転のリーディングカンパニーであるモメンタは、中国および海外で先進的な中高級インテリジェント支援運転および自動運転製品、システム、ソリューションを共同開発するための包括的、長期的、グローバルなパートナーシップを確立するための戦略的提携契約を締結しました。

ヴァレオ・ブレイン・ディビジョンCEOであるマーク・ヴレコは、次のように述べています。「中国はADAS市場をリードしており、急速なペースで成長を続けています。モメンタは、中国市場から成長を遂げた自動運転分野のリーダー企業の一つであり、豊富な専門知識とリーダーシップを有しています。モメンタとの長期的なパートナーシップを構築できることを大変嬉しく思います。ヴァレオが有するADASにおける世界トップクラスの専門知識と組み合わせることで、この協力は、より手頃な価格で、よりスマートで、より安全で、より持続可能なモビリティを実現するというヴァレオのコミットメントに貢献するものと確信しています。」

モメンタのCEO、曹旭東氏は次のように述べています。「画期的なAIとデータ技術を通じて自動運転技術のスケールアップを加速することを使命とする、世界的なテクノロジーリーダーであるヴァレオ社と提携できることを光栄に思います。ヴァレオとの提携により、両社のハードウェアとソフトウェアの強みを融合し、ADAS製品の性能と市場競争力をさらに向上させ、インテリジェント運転技術の世界的な開発と普及を共同で推進していきます。」

現在、世界で販売されている新車の3台に1台は、ヴァレオのADASテクノロジーを搭載しています。ヴァレオは、エントリーレベル、L2、L2+、L2++、L3、L4の各車両向けに、幅広いハードウェアとソフトウェアを提供しています。これには、市場で最も包括的なセンサーポートフォリオ（カメラ、超音波センサー、レーダー、LiDAR）、包括的なセントラル/ドメイン/ゾーンコントローラー、そして人工知能（AI）アルゴリズムを統合したソフトウェアソリューションが含まれます。L3自動運転を実現した最初の3車種は、ヴァレオ SCALA(TM) LiDARテクノロジーを搭載しています。

モメンタは自動運転技術の世界的リーダーであり、強化学習ベースのモデル「モメンタのR6フライホイール大型モデル」の量産展開を業界で初めて実現しました。これは世界で最も先進的な運転支援アルゴリズムの一つであり、中国で真の量産展開を達成した最初の強化学習モデルです。継続的な試行錯誤学習を通じて、システムはその能力を急速に進化させ、人間のドライバーを凌駕する安全性と信頼性を実現します。

すでに世界有数の自動車メーカーによる160以上の車両プログラムがモメンタにコミットしており、40以上の量産モデルが納入・走行しています。モメンタのインテリジェント運転システムを搭載した量産車両は40万台以上走行しており、同社は運転支援システムの量産化を急速に進めています。

この協業を通じて、ヴァレオとモメンタは、コンピューティングプラットフォーム、センサー技術、そしてソフトウェアにおけるそれぞれの強みを融合し、インテリジェントモビリティを再定義する最先端のシステムレベルソリューションを共同開発します。先進運転市場の共同開拓、新製品開発からシステム統合、そして継続的なソフトウェアアップグレードまで、両社はお客様にライフサイクル全体にわたるサポートを提供します。また、自動車メーカーが開発から実用化への移行を加速できるよう、より広範な協力モデルも模索していきます。こうした状況を踏まえ、両社はすでに複数のOEM顧客と将来の協業の可能性について協議を進めています。

これに関連して、ヴァレオは中国のOEM顧客4社から受注を獲得しました。ヴァレオとモメンタは現在、複数のOEMと将来の協業機会を模索する協議を進めています。

左から、Peng FU /ヴァレオ・ブレイン・ディビジョン、チーフエンジニア＆ＮＶＳアクティビティディレクター、Song ZHOU / ヴァレオ・チャイナ・プレジデント、マーク・ヴレコ / ヴァレオ・ブレイン・ディビジョンCEO、曹旭東/モメンタCEO、Huan SUN / モメンタVP& EU ジェネラルマネージャー、Thomas JACOBSON / モメンタEU エグゼクティブBD ディレクター

ヴァレオについて

ヴァレオは、世界中の自動車メーカーとニューモビリティ・プレーヤーのパートナーであるテクノロジー企業です。ヴァレオは、より安全で、よりスマートで、より持続可能なモビリティを実現するためにイノベーションを続けています。ヴァレオは、電動化の加速、ADASの加速、インテリア・エクスペリエンスの再創出と、ライティング・エブリウェアにおいて、技術的・工業的なリーダーシップを発揮しています。モビリティの変革に不可欠なこれらの4分野は、グループの成長を牽引する原動力となっています 。数字で見るヴァレオ：2024年のグループ売上は215億ユーロ。2024年 12 月 31日時点で109,600人の従業員を擁し、28カ国で155カ所の工場、46カ所の研究開発センター、18カ所の物流拠点を構えています。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。



モメンタについて

モメンタは、自動運転技術のリーディングカンパニーとして、多様なレベルの自動運転を可能にするソリューションを提供することで、モビリティの未来を変革することに尽力しています。同社は、データ駆動型アプローチと反復アルゴリズム（「フライホイール・アプローチ」と呼ばれる）を組み合わせることで、完全自動運転への独自のスケーラブルな道を切り開きました。また、量産対応可能な運転支援ソリューション「Mpilot」と、完全自動運転を目指す自動運転ソリューション「MSD（Momenta Self-Driving）」の両方に重点を置いた「2本柱」の製品戦略も推進しています。モメンタは、ロボタクシーの実証実験だけでなく、中国の複数の都市での運用を通じて、豊富な知識と経験を蓄積しています。