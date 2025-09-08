中京テレビドローンスクール「そらメディア」、「第4回ドローンサミット」に出展決定！
中京テレビドローンスクール「そらメディア」は、2025年9月24日（水）・25日（木）にポートメッセなごやで開催される「第4回ドローンサミット」（主催：愛知県ほか）に出展いたします。
当日は、産業インフラ点検や災害対応など実際の現場で活用されている最新ドローンを展示し、具体的な活用事例を紹介します。
■出展内容（予定）
本ブース（展示ブース番号：90）では、以下の機体展示および活用事例紹介を行います。
- ドローン超音波厚さ計測システム
展示機体：Matrice 300 RTK＋超音波センサー 煙突や石油タンクなどにおける鋼材の厚さを、ドローン搭載の超音波で非接触測定するシステムを紹介。実際に使用されるドローン機体を展示します。
- ドローンによる橋梁点検
展示機体：Skydio X2 橋梁の維持管理に活用されているドローン機体を展示。狭隘部や高所の点検を可能にする活用事例を紹介します。
- 遠隔操作ドローンシステムの災害活用
展示機体：DJI Dock 2 災害現場における安全確認や情報収集に役立つ遠隔操作型ドローンを展示。災害時の運用シナリオを具体的に紹介します。
各機体の横にはモニターを設置し、実際に撮影・取得した映像やデータを上映予定です。さらに、各展示には実際の業務に携わったスタッフが常駐し、導入事例や運用方法などを直接ご説明いたします。現場目線のリアルな声を聞ける貴重な機会です。
最新ドローンの可能性を、ぜひ会場でご体感ください。
■開催概要
名称：第4回 ドローンサミット
（ドローンサミットシンポジウム／愛知県次世代空モビリティ EXPO 2025）
会期：2025年9月24日（水）～9月25日（木） 9:45～17:00
料金：入場無料（※事前来場者登録が必要です）
会場：ポートメッセなごや 第1展示館C・Dホール
（愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目２番地）
同時開催：エアロマート名古屋2025（9/24～26）
主催：愛知県、経済産業省、国土交通省
協力：名古屋商工会議所、（一社）中部経済連合会
プログラム内容：
展示会（次世代空モビリティ関連事業者の製品技術PRや自治体の取組紹介）
シンポジウム（事業者・自治体によるパネルディスカッション等）
ドローン等のデモフライト
商談イベント（エアロマート名古屋2025と連携）
公式サイト： https://dronesummit.pref.aichi.jp/
- そらメディアとは
2023年1月20日よりサービスを開始したドローンスクール「そらメディア」。
ユーザーニーズに合わせた免許取得提案 ～ 活用支援までワンストップでサポートするサービスです。資格取得がゴールではなく、資格取得後のビジネス上でのドローンの運用方法や活用方法までサポートいたします。講習では長年、中京テレビ放送で空撮に携わってきた撮影スタッフなどがインストラクターとなり、ドローンの基本情報から法律に関することなど、ドローン操縦に関わる内容を丁寧に講習しております。2023年８月より国家資格コースも開講。
□国家資格について
https://www.ctv.co.jp/sora-media/national-qualification/
□公式HP
https://www.ctv.co.jp/sora-media/
□お問合せ
https://www.ctv.co.jp/sora-media/document-request/
052-588-4601
📬ctvmb_drone@ctv.co.jp