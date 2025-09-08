1． 背景と目的

NTT東日本株式会社 NTT東日本株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：澁谷 直樹、以下「NTT東日本」）とMinerva University（本部所在地：米国 カリフォルニア州サンフランシスコ、学長：マイク・マギー、以下「ミネルバ大学」）、一般社団法人Minerva Japan（本部所在地：東京都港区、代表理事：坂江 裕美、以下「ミネルバジャパン」）は、世界が抱える複雑な社会課題を解決し、貢献できる次世代のグローバルリーダー育成を目的とした新たな教育モデルを共創するため、2025年9月8日に連携協定を締結いたします。本協定により、三者は日本各地での実体験と生成AIなどの最先端テクノロジーを掛け合わせた実践的な教育モデルを構築し、より良い世界の未来を創るグローバルリーダー育成を推進してまいります。

現代社会は、急速なグローバル化、地政学的リスクの高まり、AIをはじめとする技術革新などにより、複雑かつ不確実性の高い時代を迎えています。このような時代においては、知識の習得にとどまらず、課題を自ら発見し、他者と協働しながら解決策を導き出す実践力が求められています。

NTT東日本は、「地域循環型社会の共創」をパーパスに掲げ、地域課題を起点とした価値創造やテクノロジーの社会実装を通じて持続可能な社会の実現に取り組んでおります。教育分野においてもこれらの取り組みの知見を活かした次世代教育プログラムの開発・提供を進めております。

ミネルバ大学は、学生の9割以上を、世界の約100カ国からの留学生が占める多様性を実現しており、国連関係機関により、2022年から4年連続で「世界で最も革新的な大学」として選出されています。授業は、オンライン・プラットフォームを通じて提供されており、世界中のどこからでも受講が可能です。さらに、学生たちは在学中の4年間で世界複数カ国の主要都市を巡り、現地の企業・NPO・行政・研究機関などと協働したプロジェクト学習やインターンに取り組む「ローテーションプログラム」に参加します。

本協定はこうした両者の強みを融合し、日本のさまざまな地域に出向き、地域の方々と交わりながら五感で学ぶ実地学習と生成AIをはじめとしたテクノロジーの社会実装に向けた共同開発を組み合わせた実践的な教育モデルを構築することで、日本を起点としたグローバルリーダー育成に寄与いたします。

概要

(1) テクノロジーを活用した共同教育プログラムの開発に関する事項

(2) 地域滞在型の共同教育プログラムの開発に関する事項

(3) 共同教育プログラムの教育機関への提供検討に関する事項

(4) 教育を通した地域の振興・交流・まちづくりに関する事項

2． 締結日

2025年9月8日（月）

3． 今後の展開・具体的な取り組み

NTT東日本が持つ地域とのネットワークやテクノロジーの社会実装に関する知見と、ミネルバ大学が持つ世界最先端の教育メソッドを融合し、実践型教育モデルの実現に向けた共創を進めてまいります。

具体的には、ミネルバ大学が展開する実社会課題に基づく学習プロジェクト「Civic Projects※1」と連携し、日本各地をフィールドとした実地学習の共同設計や、生成AIをはじめとするテクノロジーを活用した社会課題解決に資するデジタルサービスの共同開発などを実施予定です。

● 日本の社会課題に根ざした現地での体験学習プログラムの共同設計

・初回は岩手県釜石市を舞台に、防災・復興を学ぶプログラムをミネルバ大学の学生に提供予定

● 社会課題解決に資するデジタルサービスの共同開発

・生成AIを活用した、探究的な学びを支援する次世代教育モデルの開発・実証 など



本協定を起点に、全国の教育機関・自治体との連携を広げ、日本全体を学びのフィールドとし、グローバルに通用するリーダー人材の育成に貢献してまいります。



※1 Civic Projects（Minerva University）

https://irb.minerva.edu/civic-projects/

