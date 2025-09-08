五平もち専門店「どんぐり家」、長久手市に2025年7月オープン──母の味を次世代へ継承

どんぐり家

愛知県長久手市にて、代々受け継がれてきた秘伝の味噌だれを使った五平もちを提供する 「どんぐり家」 が、2025年7月にゴルフマイスター前でオープンしました。

看板商品「政子の五平もち」は、オーナー原田英明さんの母・政子さんが守り続けてきた伝統の味。長久手市でゴルフショップを営む原田さんが、「地域を盛り上げたい」という想いを込めて、新たに挑戦した五平もち専門店です。

移動販売車の前でお客様を迎えるのは、「どんぐり家」オーナーの原田英明さん。

「母の味を次世代に繋ぎ、長久手をさらに元気にしたい」という想いを胸に、地元に根ざした新しい挑戦を始めました。

店舗の前で、笑顔で迎えるオーナー・原田英明氏

看板商品は「政子の五平もち」。母・政子さんが守り続けてきた秘伝の味噌だれを活かした一品です。

香ばしく焼き上げた五平もちは、ねぎと生姜の風味が効いた甘辛味噌だれを絡めた素朴な味わい。地域の皆様をはじめ、世代を超えて愛されています。

商品ラインナップ

看板商品「政子の五平もち」看板商品「政子の五平もち」

代々受け継がれた秘伝の味噌だれを使った五平もちです。母・政子の味を受け継ぎ、ねぎや生姜のきいた飽きのこない味わいです。

とろとろ食感が人気のわらび餅ラテ

さらに、黒糖ラテ・カフェラテ・抹茶ラテの3種類が揃う「わらび餅ラテ」は、若い世代を中心に人気の新感覚スイーツドリンクです。

3種類の「わらび餅ラテ」（カフェラテ／黒糖ラテ／抹茶ラテ）

長久手市は新旧の文化が交わる街。「どんぐり家」はその中で、昔ながらの食文化を現代に継承しつつ、地域イベントや観光を通じて街を盛り上げる役割を担います。

単なる飲食店ではなく、“地域の文化資産を次世代に伝える拠点” として注目されています。

店舗概要

長久手市ゴルフマイスター前にて営業

店舗名：どんぐり家



所在地：愛知県長久手市喜婦嶽305（ゴルフマイスター前）



オープン日：2025年7月

営業時間：11:00～17:00（売り切れ次第終了）

定休日：木曜＋不定休 ※雨天時はお休みの場合あり

予約：電話にて受付（まとめ買いの方は要予約）

公式サイト：https://donguriya.net

Instagram：@donguriya.nagakute

今後の展望

「どんぐり家」は地域のイベントへの出店を通じて、さらなる長久手市の賑わいづくりに貢献していきます。

出店予定情報

日時：2025年9月13日（土）「ながくて夏フェス2025」

場所：長久手市役所第二駐車場

「母の味を受け継ぎながら、街の未来を元気にしたい」──原田さんの挑戦は、これからも続きます。

