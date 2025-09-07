HoneyWorksサウンドプロデュース“高嶺のなでしこ” 幕張メッセ 幕張イベントホールでの過去最大規模ワンマンライブで、待望の1stアルバム発売を発表！さらに2026年ライブツアーの開催も決定！

株式会社TWIN PLANET

クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務めるアイドルグループ・高嶺のなでしこが、9月7日(日)に、過去最大規模となる千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールにて『高嶺のなでしこ 3rd ANNIVERSARY CONCERT 「A Wonderful Encounter」』を開催。

アンコールにおいて、1stアルバム「見上げるたびに、恋をする。」の発売と、「高嶺のなでしこ ライブツアー2026」の開催を発表いたしました。

Photo by 林晋介・原田圭介

4月から「この夏、好きになっちゃえばいいのに。」をテーマに掲げた5曲連続配信リリースを展開し、6月には広州と上海で初のワンマンライブ、8月にはソウルでも初のワンマンライブを開催するなど、幕張イベントホールでの3周年ワンマンライブに向けて駆け抜けてきた高嶺のなでしこ。

ライブでは花道やトロッコも使い、グループ史上最大規模にふさわしい華やかな演出とパフォーマンスで会場を熱狂させました。

高嶺のなでしこにとって初となるアルバム「見上げるたびに、恋をする。」の発売日は、12月17日(水)に決定。全16曲を収録予定で、今の高嶺のなでしこの“ベスト盤”とも言える作品になっています。

9月7日(日)21時より各ECサイトにて予約受付を開始いたします。

「高嶺のなでしこ ライブツアー2026」では、2026年2月14日(土)北海道・Zepp Sapporoでの公演を皮切りに全国6か所を巡り、4月には再びアジアでの海外公演も予定。5月6日(水)に東京国際フォーラム ホールAにてツアーファイナルを迎えます。

Photo by 林晋介・原田圭介

■高嶺のなでしこ 1stアルバム「見上げるたびに、恋をする。」詳細情報

発売日 ：2025年12月17日(水)

収録楽曲 ：全16曲収録予定

特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/takaneko/special/

・スペシャル盤［CD+BOOK］：

VIZL-2481 税込\11,000(税抜\10,000)

・初回限定盤［CD+DVD］：

VIZL-2482 税込\5,500(税抜\5,000)

・たかねこ盤［CD］：

VICL-66101 税込\3,300(税抜\3,000)

VICTOR ONLINE STORE 限定特典

・たかねこセット（スペシャル盤＋初回限定盤＋たかねこ盤＋アクリルフレーム）：税込\23,300(税抜\21,182)

販売期間：9月7日(日)21:00～9月25日(木)23:59

VICTOR ONLINE STORE 限定・早期予約キャンペーン

・早期予約特典：メンバー直筆サイン入り着せ替えジャケット（ランダム9種）

・対象期間：9月7日(日)21:00～9月15日(月・祝)23:59

・対象商品：スペシャル盤を1枚購入で特典を4枚、初回限定盤で2枚、たかねこ盤で1枚付与

※「たかねこセット」キャンペーン対象外となりますのでご注意ください

リリースイベント（9月・10月）

・9月20日(土) グループ握手会

イオンレイクタウンmori FOREST STAGE(G駐車場屋外特設ステージ)

・9月27日(土) 個別2ショット撮影会

ベルサール西新宿 イベントホール

・10月4日(土) 個別握手会

サンシャインシティ 展示ホール D‑3

・10月5日(日) オンラインサイン会&お話し会

・10月25日(土) オンラインサイン会&お話し会

キャプテン・籾山ひめり コメント

5曲連続配信リリースを経て、ついにファーストアルバムをお届けできることになりました

いつも応援してくださる皆さまのおかげで、これまでの高嶺のなでしこの歩みをアルバムという形に残すことができます ️

一曲一曲にたくさんの思い出や気持ちが込められていて、それがひとつになりアルバムとして世に届けられることを本当に嬉しく思います。

これまでの道のりをぎゅっと詰め込んだ1枚を、ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです！！

■「高嶺のなでしこ ライブツアー2026」概要

・2月14日(土) Zepp Sapporo

・2月23日(月・祝) Zepp Osaka Bayside

・3月1日(日) Zepp Nagoya

・3月7日(土) Zepp DiverCity (TOKYO)

・3月21日(土) Zepp Fukuoka

・3月29日(日) 仙台PIT

・4月 アジア各地

・5月6日(水・祝) 東京国際フォーラム ホールA

※詳細は後日発表いたします

■高嶺のなでしこ プロフィール

2022年8月に結成。サウンドプロデュースは、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット・HoneyWorksが担当。

高嶺の花のように多くの人から憧れられ手に入れることのできない、そして大和撫子のように日本女性の清楚な美しさとかわいらしさをもった、誇り高きアイドルグループを目指す。

2022年11月には、HoneyWorks「可愛くてごめん」の公式カバーMVをYouTubeに公開し、2,415万回再生を突破（※）。数多くのオリジナル曲もリリースし、TikTokの総再生回数は2億回を超える（※）。

2024年2月21日ビクターエンタテインメントより『美しく生きろ/恋を知った世界』にてメジャーデビュー。

12月11日に2ndシングル『I’M YOUR IDOL / アドレナリンゲーム』をリリース。

2025年6月に広州と上海、8月にソウルで行った初のワンマンライブは全公演のチケットが完売、のべ約3,200人を動員し成功をおさめる。9月に幕張メッセ 幕張イベントホールでのグループ史上最大規模のワンマンライブを開催。ツインプラネット所属。

※2025年9月現在

