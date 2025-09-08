徳島県

徳島県では、産業観光交流センター及び男女共同参画総合支援センター（以下「本件施設」という。）の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、指定管理者制度を導入していますが、現在の指定管理期間が今年度末に終了することから、次により本件施設の管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集します。（指定管理期間：令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間）

１．本件施設の概要

徳島県立産業観光交流センター（通称：アスティとくしま）

・所在地 徳島県徳島市山城町東浜傍示1-1

・主要施設 多目的ホール、会議室(4室)、特別会議室(2室)、多目的広場、ふれあい広場、特別室

徳島県立男女共同参画総合支援センター（愛称：パーク テレコメディア）

・所在地 徳島県徳島市山城町東浜傍示1-1（アスティとくしま２階）

・主要施設 ホール、会議室(2室)、展示ギャラリー、キッズルーム、託児室等

２．募集要項の配布

（１）配布方法

指定管理者に応募される方は、募集要項等一式を県ホームページ(https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/nyusatsu/itaku/7306247/)からダウンロードしてください。

なお、下記のとおり、徳島県にぎわい政策課交流拠点室においても、同じものを配布しています。

（２）配布場所 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁7階

徳島県観光スポーツ文化部 にぎわい政策課交流拠点室

（３）配布期間 令和７年９月１日（月）から令和７年１０月１０日（金）まで

（午前10時から午後5時まで。土・日及び祝日を除く。）

※郵送をご希望の場合は、510円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形2号A4判

用）を同封の上、交流拠点室まで請求してください（令和7年10月7日必着）。

３．現地説明会（※要参加申込）

（１）第１回現地説明会 令和7年９月１８日（木）午後３時～【参加申込みは9月12日午後5時まで】

（２）第２回現地説明会 令和7年１０月１日（水）午後３時～【参加申込みは9月26日午後5時まで】

※上記9月18日及び10月1日の説明内容は、8月27日に開催した現地見学会の説明内容と、同じです。

指定管理者に申請する予定の方で、8月27日に参加していない場合は、どちらかに参加いただくことをおすすめします。

４．申請の受付

申請書類一式を、郵送（配達証明郵便による。）又は持参により提出してください。

（１）受付場所 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁7階

徳島県観光スポーツ文化部 にぎわい政策課交流拠点室

（２）受付期間 令和７年１０月２０日（月）から令和７年１０月３１日（金）まで

（午前10時から午後5時まで。土・日及び祝日を除く。）

５．質問方法

（１）質問書(様式2)により、電子メールにより、令和7年10月10日午後5時までに、にぎわい政策課

交流拠点室にお送りください。

（２）回答については、受け付けた質問に対する回答をとりまとめ、随時、県のホームページにて、

回答する予定です。

お問合せ先

徳島県 観光スポーツ文化部 にぎわい政策課交流拠点室

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地

電話 088-621-2132

電子メール nigiwaiseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

詳しくは徳島県ホームページ(https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/nyusatsu/itaku/7306247/)をご確認ください。