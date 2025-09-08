JACLaSで発表予定：医療機器用途向け新型高精度ポンプ

サン・テンコンサルティング合同会社

【注目の高品質・高性能】医療機器・検査装置向け精密ポンプシリーズ

- 計量ポンプ デュアル・プレシジョン シリーズ：２つの薬液を同時に計量・分注- ギアポンプ マルチストリーム シリーズ：低圧脈動ギアポンプ4基分を1基で駆動- 可変吐出ポンプ エグザクター シリーズ：超微量な分注に最適

特徴：抜群な耐久性・耐薬品性／OEM向けにカスタマイズ可

ディーナプレシジョンポンプ社の精密ポンプ

ディーナプレシジョンポンプ社(本社スイス・エンブラハ)は下記の展示会に出展いたします。

JACLaS Expo2025 （日本医療検査科学会 第57回大会）

開催期間：10月3日（金）～5日（日）9:00～17:00（5日は14:00まで）

会場：パシフィコ横浜 横浜市西区みなとみらい 1-1-1

ブースNo.: D-20

JACLaS Expo2025 事前登録はこちらから ：https://jaclas-expo.jp/2025/form.cg

＜会社紹介＞

ディーナプレシジョンポンプは医療機器（人工透析／体外診断等）、検査装置に多く採用されております。OEM顧客向けに流体移送用 のカスタムメイドの精密計量ピストンポンプ及びギアポンプを製造・販売しております。

サン・テンコンサルティング合同会社は、ディーナプレシジョンポンプの日本窓口となっております。詳しくは下記のサイトをご覧ください。

https://www.san-ten.co.jp/diener-precision-pumps