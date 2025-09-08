【9/12 開催】個人任せのAI利用から脱却！組織でAI活用を進める第一歩を学ぶ 無料オンラインセミナーを実施

株式会社エージェント

株式会社エージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：四宮浩二 証券コード：7098）は、AI導入総合支援サービス「AIパートナーズ」において、企業向けに無料オンラインセミナー「個人任せのAI利用から脱却、組織活用を進める第一歩」を、2025年9月12日（金）に実施します。

※『AIパートナーズ』は株式会社エージェントが提供する研修プログラム名です

背景

総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、生成AIの活用方針を定めている日本企業は2024年度で約50%。前年（2023年度：約43%）より増加傾向にあるものの、他国と比較すると依然として低い水準にとどまっています。特に中小企業では約34%にとどまり、大企業の約56%と比べて整備の遅れが目立ちます。

AI技術の急速な進化はビジネスに大きな変革をもたらしていますが、このような背景から、多くの企業ではAIの具体的な活用方針が不明確なため、従業員個人の判断に委ねられています。これにより情報漏洩や業務品質のばらつき、社内格差の拡大といったリスクが顕在化しています。

出典：「令和７年版情報通信白書」（総務省）

本セミナーでは、個人任せのAI利用から脱却を進めるための具体的なステップと、組織的にAI管理を行うことの重要性について解説します。

このような方におすすめ

セミナー内容

開催概要

- 企業の経営者、DX担当者｜AI導入を検討しているが、何から始めていいか分からない- 人事・人材開発担当者｜社内でのAI活用が進まない、または一部の社員に偏りを感じる- 情報システム部門担当者｜AI利用に伴うセキュリティリスクやガバナンス構築に課題を感じる- AI活用における現状と課題: 企業におけるAI活用の課題とリスクを解説します。- 組織的AI管理の利点: セキュリティ強化や品質向上など、組織的な管理体制がもたらす効果を紹介します。- AI管理体制構築のための3ステップ:- - ステップ1: 現状分析: 社内でのAI利用状況の調査方法を解説します。- - ステップ2: 基本ルールの策定: 禁止事項、推奨ツール、確認ルールなど5つの基本ルールを説明します。- - ステップ3: 段階的な運用開始: 運用計画と継続的な管理タスクを提示します。- 無料相談のご案内: 専門チームによる企業に最適なAI管理体制の構築や、業界特化型の研修プログラム設計、セキュリティリスク対策などのサポートを紹介します。- 日時: 2025年9月12日(金) 12:15～12:45- 形式: オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費: 無料- 申込方法：以下専用フォームよりお申し込みください- - https://forms.gle/6uDoHSi3cwCGCVvW9AIパートナーズ について :https://agent-ai-partners.com/

