肌が映える※レフ板カラー、新登場！【クレオディーテ クリアリーカラー（白髪用）】2025年9月8日（月） 新色発売

株式会社ダリヤ（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：野々川 純一）が展開する、ちらほら白髪が気になり始めた30代からの女性たちに向けたヘアカラー「クレオディーテ クリアリーカラー」。

今秋、“レフ板”から着想を得て開発した、肌が映える※新色が登場！やわらかな透明感を楽しめる、ブラウン系とベージュ系の3色のラインアップです。

肌が映える※髪色を表現するため、ブラウンのカラーに透明感と柔らかさを与えるブルーの色味をブレンド。“白髪“や”肌のくすみ”を気にすることなく、好きな髪色を楽しみたいという気持ちに寄り添ったカラーとなっています。顔や肌の印象にこだわり、オシャレなヘアカラーにトライしてみたいという方におすすめです！

※髪の色により肌がキレイに見えること

【医薬部外品】

●使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。

●ヘアカラーでかぶれたことのある方は絶対に使用しないでください。

●ご使用前には毎回必ず皮膚アレルギー試験（パッチテスト）をしてください。

【製品情報】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

商品名：クレオディーテ クリアリーカラー（白髪用）

色名：＜アーバンブラウン＞＜イノセントブラウン＞＜リッチベージュ＞

内容量：1剤72g、2剤72mL、プレトリートメント20mL、アフタートリートメント20g

価格：OPEN

発売日：2025年9月8日

ターゲット：髪や頭皮を大切にしながら少量の白髪を染めたい35歳～49歳の女性

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【開発背景】

▶“肌映え”が各方面で注目されている。

“白髪”や“肌のくすみ”を気にすることなく

好きな髪色を楽しみたい！という気持ちに寄り添った“肌が映える※”カラーをご提案！

※髪の色により肌がキレイに見えること

【商品特長】

＼顔や肌の印象にこだわった新色でもっとオシャレなヘアカラーを楽しみましょう！／

肌が映える髪色を表現するため透明感と柔らかさを与えるブルーの色味をブレンド。

明度・彩度の低い髪色にすることで相対的に肌の印象を良く見せることができます。

●レフ板とは…撮影時等、光を顔に反射させるためのもの。

■やわらかな透明感を楽しめるカラーライン

●画像はすべてイメージです。

