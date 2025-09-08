新メンズシリーズ【サロン ド プロ ワンプッシュメンズカラー（白髪用）】【泡のヘアカラーEXメンズスピーディ（白髪用）】【無香料ヘアカラー メンズスピーディ（白髪用）】2025年9月8日（月） 新発売

株式会社ダリヤ

株式会社ダリヤ（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：野々川 純一）が展開する、白髪用ヘアカラーブランド「サロン ド プロ」から、今秋、白髪に悩む男性に向けて新パッケージの「ワンプッシュ メンズカラー」、リニューアル発売の「泡のヘアカラーEX メンズスピーディ」「無香料ヘアカラー メンズスピーディ」が登場！

手間なく、ムラなく、きちんと染めるので、「白髪が気になるけど、手間はかけたくない」という男性におすすめです。W色持ち成分できれいな髪色が長持ち。今秋の新色は、重い印象にならず、より自然な仕上がりのカラー。染めた感が出にくく、使用しやすいカラーです。

この秋、サロン ド プロの新色を試してみてはいかがでしょうか。

【医薬部外品】

●使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。

●ヘアカラーでかぶれたことのある方は絶対に使用しないでください。

●ご使用前には毎回必ず皮膚アレルギー試験（パッチテスト）をしてください。

【製品情報】

（写真左）

商品名：サロン ド プロ ワンプッシュメンズカラー（白髪用）

色名：6BK＜ライトブラック＞

内容量：1剤:56g、2剤:44g、ボリュームシャンプー10mL

価格：OPEN

発売日：2025年9月8日

ターゲット：手間なく白髪を染めたい30代後半以上の男性

（写真中）

商品名：サロン ド プロ 泡のヘアカラーEX メンズスピーディ（白髪用）

色名：6BK＜ライトブラック＞

内容量：1剤:40g、2剤:40g

価格：OPEN

発売日：2025年9月8日

ターゲット：白髪染めのエントリー層の30代後半以上の男性

（写真右）

商品名：サロン ド プロ 無香料ヘアカラー メンズスピーディ（白髪用）

色名：G＜ダークグレー＞

内容量：1剤:40g、2剤:40g

価格：OPEN

発売日：2025年9月8日

ターゲット：白髪が多めの50代以上の男性

【商品特長】

＼新パッケージ／

ワンプッシュ メンズカラー（白髪用）

■6BK＜ライトブラック＞新登場！

まっ黒に染めないやわらかい黒※

※色のイメージ表現です。

■カラーは全5色

【商品特長】

＼リニューアル発売／

泡のヘアカラーＥＸ メンズスピーディ（白髪用）

■6BK＜ライトブラック＞新登場！

まっ黒に染めないやわらかい黒※

※色のイメージ表現です。

■カラーは全5色

【商品特長】

＼リニューアル発売／

無香料ヘアカラー メンズスピーディ（白髪用）

■G＜ダークグレー＞新登場！

白髪を活かしてグレーに染める

■カラーは全5色

【商品特長】

【3商品共通特長】

