新メンズシリーズ【サロン ド プロ ワンプッシュメンズカラー（白髪用）】【泡のヘアカラーEXメンズスピーディ（白髪用）】【無香料ヘアカラー メンズスピーディ（白髪用）】2025年9月8日（月） 新発売
株式会社ダリヤ（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：野々川 純一）が展開する、白髪用ヘアカラーブランド「サロン ド プロ」から、今秋、白髪に悩む男性に向けて新パッケージの「ワンプッシュ メンズカラー」、リニューアル発売の「泡のヘアカラーEX メンズスピーディ」「無香料ヘアカラー メンズスピーディ」が登場！
手間なく、ムラなく、きちんと染めるので、「白髪が気になるけど、手間はかけたくない」という男性におすすめです。W色持ち成分できれいな髪色が長持ち。今秋の新色は、重い印象にならず、より自然な仕上がりのカラー。染めた感が出にくく、使用しやすいカラーです。
この秋、サロン ド プロの新色を試してみてはいかがでしょうか。
【医薬部外品】
●使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。
●ヘアカラーでかぶれたことのある方は絶対に使用しないでください。
●ご使用前には毎回必ず皮膚アレルギー試験（パッチテスト）をしてください。
【製品情報】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（写真左）
商品名：サロン ド プロ ワンプッシュメンズカラー（白髪用）
色名：6BK＜ライトブラック＞
内容量：1剤:56g、2剤:44g、ボリュームシャンプー10mL
価格：OPEN
発売日：2025年9月8日
ターゲット：手間なく白髪を染めたい30代後半以上の男性
（写真中）
商品名：サロン ド プロ 泡のヘアカラーEX メンズスピーディ（白髪用）
色名：6BK＜ライトブラック＞
内容量：1剤:40g、2剤:40g
価格：OPEN
発売日：2025年9月8日
ターゲット：白髪染めのエントリー層の30代後半以上の男性
（写真右）
商品名：サロン ド プロ 無香料ヘアカラー メンズスピーディ（白髪用）
色名：G＜ダークグレー＞
内容量：1剤:40g、2剤:40g
価格：OPEN
発売日：2025年9月8日
ターゲット：白髪が多めの50代以上の男性
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【商品特長】
＼新パッケージ／
ワンプッシュ メンズカラー（白髪用）
■6BK＜ライトブラック＞新登場！
まっ黒に染めないやわらかい黒※
※色のイメージ表現です。
■カラーは全5色
【商品特長】
＼リニューアル発売／
泡のヘアカラーＥＸ メンズスピーディ（白髪用）
■6BK＜ライトブラック＞新登場！
まっ黒に染めないやわらかい黒※
※色のイメージ表現です。
■カラーは全5色
【商品特長】
＼リニューアル発売／
無香料ヘアカラー メンズスピーディ（白髪用）
■G＜ダークグレー＞新登場！
白髪を活かしてグレーに染める
■カラーは全5色
【商品特長】
【3商品共通特長】
株式会社ダリヤ
