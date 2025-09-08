株式会社リスポへの出資について

農林中金キャピタル株式会社

2025年9月8日

農林中金キャピタル株式会社（以下「当社」）は、農林中金キャピタル戦略協創1号投資事業有限責任組合(以下「本ファンド」)を通じて、高額商品向け積立決済サービス「Respo（リスポ）」を提供する株式会社リスポ（本社：東京都港区、代表取締役 黍田 龍平、以下「リスポ」）へ出資しましたのでお知らせいたします。

本ファンドでは、農林中央金庫のイノベーション投資の取組の一貫として、AgVenture Lab（※1）を含め、JA・JF・JForest グループのネットワークを活用しながら、「サステナブル」と「農林水産業」と「くらし」にかかわる課題解決とゆたかな「社会」の実現に取り組む優れた国内外のスタートアップ企業へ投資を行い、グループとの協創を推進します。

「Respo（リスポ）」は、欲しい商品の積立プランを設定し、毎月積み立てることでお得に購入できる「Save Now Buy Later（SNBL）」サービスを提供しております。SNBLは、負債を伴わないことから消費者に安心感を提供するだけでなく、メーカーにとっても、消費者が特定の商品やサービスに積立を行うことでロイヤリティが向上し、顧客との長期的な信頼性強化も期待されます。農林中金キャピタルは、今回の出資を通じた計画的な消費を一層加速させるため、引き続きサポートに取り組んでまいります。

※1 農林中央金庫を含む JA グループ全国連 8 団体が運営するインキュベーションラボ

〇出資先について

会社名：株式会社リスポ

所在地：東京都港区

設立：2021年

ホームページ： https://respo.io/

