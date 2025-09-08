敏感肌の頭皮を考えた女性用育毛剤『【医薬部外品】セラプリエ 薬用育毛 頭皮しっとりローション』が成分追加でリニューアル！

株式会社柳屋本店

株式会社柳屋本店（所在地：東京都中央区 代表：外池）は、2025年9月8日(月)より、敏感肌の頭皮・ヘアケアを考えた「セラプリエ 薬用育毛 頭皮しっとりローション」に薬効成分と保湿成分を追加した改良新製品を、全国の量販店、ドラッグストア等にて発売します。

「セラプリエ 薬用育毛 頭皮しっとりローション」は、2020年に頭皮の乾燥や薄毛などに悩む敏感肌女性のことを考えて発売を開始。敏感肌の頭皮トラブルをケアし※1、うるおい成分で地肌を健やかに保つ※2女性用育毛剤です。

今回のリニューアルは、薬効成分を2種類から3種類へ増やすと同時に、保湿成分のセラミドを1種類から3種類へ増やし、アミノ酸2種を新たに追加しました。さらに、ピリピリした刺激感を確かめるスティンギングテストを行い、デリケートな頭皮のための、低刺激で優しい使用感にこだわりました。



「セラプリエ 薬用育毛 頭皮しっとりローション」は化粧品の皮膚への付着や刺激が気になり使用をためらう方のために、ベタつかず心地よい使用感と、低刺激・無添加処方で敏感肌の方にやさしく寄り添います。



※1 薬効成分： D-パンテノール、グリチルリチン酸ジカリウム、センブリエキス

※2 保湿成分：セラミド（セラミド２､Ｎ-ステアロイルフィトスフィンゴシン､

ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン）、アミノ酸（アルギニン､グリシン）、モモ葉エキス



【リニューアルの背景】

30代～60代の女性2,000名に敏感肌に関する調査※3を行った結果、15.8％が敏感肌と回答、そのうち85.1％は頭皮も敏感だと感じており、敏感肌の方はスキンケアだけでなく、頭皮ケアにも配慮が必要ということがわかりました。さらに、敏感肌かつ頭皮も敏感と回答された方400名に「頭皮のお悩み」を調査※4したところ、乾燥・カサつき（43.8％）、かゆみ（34.3％）、薄毛・抜け毛（33.3％）が上位であることがわかったため、敏感肌の方の頭皮トラブルに対応するよう処方変更を行いました。



※3 柳屋本店調べ（web） 期間：2025年2月実施 n=2,000（女性 30～60代）

※4 柳屋本店調べ（web） 期間：2025年2月実施 n=400（敏感肌かつ頭皮も敏感と回答された方）



セラプリエ 公式サイトはこちら

ceraprier.jp



【商品特長】

3種の薬効成分で頭皮トラブルをケア

乾燥・かゆみなどの肌荒れをくり返す敏感肌の方の頭皮を考えた薬用育毛ローション。血行を良くして発毛を促進し、気になる乾燥性フケ・かゆみ、抜け毛を防いで頭皮環境を整えます。

頭皮にとどまる、しっとりタイプ

地肌を健やかに保つ、厳選したうるおい成分を配合。たれ落ちにくい使用感で、気になるところにとどまり、ベタつかずしっとりなじみます。

低刺激で優しい使用感

デリケートな頭皮のために、低刺激・無添加処方でやさしい使用感にこだわりました。

●価格・容量・サイズ

商品名：セラプリエ 薬用育毛 頭皮しっとりローション（医薬部外品）

価格：オープン（参考価格：\1,600） 容量：150ml 商品サイズ：45×191×43(mm)

●発売日

【発売日】2025年9月8日(月) 地域：全国



本内容に関するお問い合わせ先

■消費者の方のお問い合わせ先

株式会社柳屋本店 お客様相談室

TEL：03-3808-2654 info@yanagiya-cosme.co.jp